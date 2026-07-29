Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове продолжается капитальный ремонт любимого горожанами парка «Антошка». Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Первым делом строители полностью благоустроили площадку под легендарным самолетом Ан-12, где уже начало работать семейное кафе. Сейчас рабочие демонтируют старый асфальт, готовят основание под новые пешеходные дорожки, прокладывают ливневую канализацию, электричество и систему паркового освещения, а также подводят коммуникации к будущим аттракционам. В этом сезоне в «Антошке» заменят покрытие пешеходных зон, обновят тротуар по улице Мичурина и установят современные фонари.

Второй этап ремонта запланирован на следующий год: тогда рабочие доделают аллеи у проспекта Ленина, поставят скамейки и проведут озеленение, сделав парк частью единого городского пешеходного маршрута.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а еще в Новокузнецке монумент отремонтировали на средства туристического налога.