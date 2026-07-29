От Новокузнецка до Китая: Илья Середюк рассказал о развитии железных дорог в Кузбассе

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о планах увеличить поток туристов в Шерегеш с помощью развития железнодорожного сообщения.

По словам главы региона, юг области обладает огромным туристическим и логистическим потенциалом, однако для его полного раскрытия необходимо расширить провозные способности железной дороги. В настоящее время специалисты изучают инфраструктуру на участке от Новокузнецка до Таштагола и ищут узкие места. Их устранение позволит с комфортом доставлять отдыхающих на курорт напрямую из Новокузнецка и Новосибирска.

В более отдаленной перспективе власти региона рассматривают и вовсе амбициозный проект - прокладку новой железнодорожной ветки в Китай через Республику Алтай, что позволит кузбасским промышленникам поставлять свои грузы в дружественную страну напрямую.

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