В Кузбассе построят капительный мост через реку Шалым

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В Таштагольском округе до наступления зимних холодов возведут новый мост через реку Шалым. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

О сложной ситуации с транспортной доступностью доложил глава округа Владимир Макута. Весной старый мостовой переход серьезно пострадал от большого паводка. Тогда для местных жителей оперативно организовали временную переправу, однако объекту потребовалось капитальное решение.

На сегодняшний день власти уже определили подрядную организацию и утвердили детальный план строительных работ. Все задачи по возведению нового моста строители должны выполнить до начала зимы.

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