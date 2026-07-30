Чистая вода, тепло и новые дороги: Шерегеш станет комфортным городским поселением

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе разработают единый мастер-план комплексного развития Шерегеша, который объединит интересы туристов и местных жителей. Об этом губернатор Илья Середюк сообщил по итогам депутатских слушаний.

По словам главы региона, поселок должен развиваться не только как всесезонный курорт, куда ежегодно приезжают миллионы гостей, но и в первую очередь как комфортное городское поселение для кузбассовцев. Середюк подчеркнул, что ключевым приоритетом станет база для качественной жизни: в поселке необходимо гарантировать чистую воду, надежное теплоснабжение и современные дороги, чтобы каждый новый проект был полезен и туристам, и местным семьям.

Создаваемый мастер-план поможет синхронизировать работу властей, бизнеса и инвесторов в единой логике - от возведения отелей и кафе до прокладки инженерных сетей и благоустройства. Главным инструментом поддержки поселка остается национальный проект «Туризм и гостеприимство», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, а к дальнейшему продвижению интересов территории планируется активно привлекать возможности депутатского корпуса.

Ранее мы писали, что в Кузбассе построят мост через реку Шалым, а еще Илья Середюк рассказал о развитии железных дорог в Кузбассе.