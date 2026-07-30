Аграрии Кузбасса заготовили более половины необходимого сена и сенажа

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе продолжается активная кормозаготовительная кампания, призванная обеспечить животноводческие хозяйства региона достаточным запасом кормов на зиму. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На сегодняшний день аграрии уже заготовили 52% необходимого объема сена и 35% сенажа, при этом темпы работ опережают прошлогодние показатели. Скошено более 43 тысяч гектаров кормовых культур.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что ключевая задача - обеспечить бесперебойную работу уборочной техники. По его словам, на уровне правительства России удалось добиться выделения дополнительных 20 тысяч тонн топлива специально для сельчан. Глава региона поставил перед главами территорий задачу непрерывно отслеживать поставки горючего до каждой фермы и единицы техники. Отгрузка дизельного топлива хозяйствам, заранее заключившим договоры, идет по графику.

Ранее мы писали, что в Кузбассе построят мост через реку Шалым, а еще Илья Середюк рассказал о развитии железных дорог в Кузбассе.