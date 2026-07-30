На выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ближайшие дни в Кузбассе будут жаркими, но дождливыми. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 31 июля, ночью по области ожидается температура +13 … +18, днем +23 … +28. Ветер – северный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни. Местами туманы.

В субботу, 1 августа, ночные температуры будут в пределах +13 … +18, дневные +25 … +30 градусов. Ветер - ночью северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду, днем юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

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