«Кузбассразрезуголь» цифровизировал управление производством на обогатительных фабриках. Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» внедрила на обогатительных фабриках цифровую систему управления производственными процессами MES для повышения эффективности переработки угля. Она в автоматическом режиме анализирует информацию о процессах обогащения и оценивает работу оборудования. Полученные данные позволяют оптимизировать процессы переработки и увеличивать объем выпуска готовой продукции.

Система обеспечивает сквозной учет движения угля – от добычи до отгрузки готовой продукции и позволяет снижать внеплановые простои за счет оперативного контроля всех этапов производства. MES помогает эффективно выстраивать работу операторов, технологов, диспетчеров и руководителей производственных подразделений за счет оперативной корректировки технологического процесса.

«Кузбассразрезуголь» стремится к внедрению цифровых решений во все ключевые производственные процессы Компании. Цифровизация позволяет нам оптимизировать работу, повысить производительность и создать единую цифровую среду для обеспечения прозрачности всей производственной цепочки. Внедрение системы MES позволило усовершенствовать технологический процесс и повысить эффективность обогащения», - отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.

УК «Кузбассразрезуголь» начала цифровизацию обогатительных мощностей в 2022 году. На первом этапе компания унифицировала формы производственной отчетности, после чего MES была интегрирована с системой диспетчеризации и был реализован пилотный проект. Автоматизация учета позволила минимизировать влияние человеческого фактора при сборе и обработке данных и показала свою эффективность. С 2025 года систему начали тиражировать на все обогатительные фабрики и перерабатывающие установки компании.

Система MES разработана на базе отечественных цифровых решений. В ходе внедрения системы обогатительные фабрики компании были оборудованы контрольно-измерительными приборами, данные с которых поступают в автоматизированную систему управления технологическими процессами для мониторинга, анализа и координации технологических процессов углеобогащения.