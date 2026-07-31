Кузбасским фермерам помогут выйти на прилавки местных супермаркетов

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе продолжают наращивать присутствие местной продукции на прилавках крупных супермаркетов. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сегодня доля кузбасских товаров в торговых сетях достигает 26%, а до конца года этот показатель планируется увеличить до 28%.

По словам главы региона, малым хозяйствам бывает сложно самостоятельно пробиться в ритейл из-за жестких стандартов по упаковке и объемам поставок. Чтобы снять этот барьер, в области развивают формат «Агроагрегатора», который помогает консолидировать урожай мелких фермеров и формировать крупные партии. В рамках этого проекта уже создан сельскохозяйственный кооператив «Картофель Кузбасса», берущий на себя подготовку овощей к фасовке и отправке на полки магазинов.

Губернатор подчеркнул, что поддержка местных аграриев продолжится, а кузбассовцы получат доступ к свежим и качественным продуктам от родных производителей.

Ранее мы писали, что на выходных в Кузбасс вернется 30-градусная жара, а еще в Кемерове перекроют движение у кинотеатра «Космос» из-за ремонта теплосети.