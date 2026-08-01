Три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинск-Кузнецком округе в ДТП погибли три человека и пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла сегодня около 13:30 на 213 километре трассы Алтай – Кузбасс. 35-летний водитель «Тойоты Авенсис» выехал на встречную полосу и столкнулся с пикапом «Грейт Вол». В результате водитель «Тойоты» и две его пассажирки – женщины 31 года и 39 лет – погибли на месте, 9-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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