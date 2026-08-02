Илья Середюк поздравил работников и ветеранов железных дорог

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Видеопоздравление он опубликовал в своих соцсетях.

Как подчеркнул глава региона, этот день объединяет свыше 15 тысяч кузбассовцев - машинистов, путейцев, инженеров, диспетчеров и ремонтников.

Кузбасс остается лидером Сибири по плотности железных дорог и занимает первое место в России по объему погрузки: каждый пятый состав страны формируется именно здесь.

Губернатор напомнил, что в этом году регион отмечает сразу несколько знаковых дат: 130-летие Западно-Сибирской магистрали и станции Тайга, а также вековые юбилеи станций Черкасов-Камень и Красный Камень.

Илья Середюк поблагодарил железнодорожников за мастерство, выдержку и верность профессии, пожелав им крепкого здоровья, семейного тепла и уверенного движения вперед.

Ранее мы писали, что три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе, а еще в Кузбассе стартовал масштабный фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию.