За неделю 51 кузбассовец отдал аферистам почти 16 миллионов рублей

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю жертвами дистанционных мошенников в Кузбассе стал 51 человек, а общий причиненный ущерб превысил 15,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Злоумышленники стали все чаще использовать технологии искусственного интеллекта и социальной инженерии. Среди новых опасных схем специалисты выделяют создание дипфейков - с помощью нейросетей аферисты генерируют голоса и видео якобы близких или начальников с просьбой срочно перевести деньги. Также кузбассовцев обманывают через ссылки на поддельные приложения банков и «Госуслуг», выманивают коды доступа под видом работников МФЦ и вовлекают в лжеинвестиции с графиками доходов от ИИ.

В прокуратуре региона призывают не скачивать программы по сторонним ссылкам и проверять любую информацию по официальным номерам.

Ранее мы писали, что в Кемерове спортплощадку обновили после обращения жителей к губернатору, а также подросток на мотоцикле насмерть разбился в Кемерове.