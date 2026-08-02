С 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в городах и районах Кузбасса стартовал сезон традиционных школьных базаров. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса.

Торговые площадки открылись практически во всех муниципалитетах региона. Например, в Кемерове и Междуреченске работают по шесть площадок, в Новокузнецке - три, в Прокопьевске - 15, а абсолютным лидером стал Ленинск-Кузнецкий округ, где организовали сразу 24 ярмарочные локации.

На школьных базарах родителям предлагают одежду, обувь, канцелярию и портфели со скидками от 5% до 30%. При этом широкую линейку товаров для учебы по доступным ценам традиционно представили кузбасские производители.

Полный перечень адресов размещен на сайте регионального минпромторга.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поздравил работников и ветеранов железных дорог, а еще за неделю 51 кузбассовец отдал аферистам почти 16 миллионов рублей.