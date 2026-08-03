Свой бизнес и ферма с телятами: соцконтракты помогают кузбассовцам изменить жизнь

Фото: соцсети Ильи Середюка.

С начала года свыше 2 400 жителей Кузбасса оформили социальные контракты для запуска собственного дела, получения профессии или преодоления трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Господдержка помогает людям кардинально изменить жизнь и развить хозяйство. К примеру, многодетная мама Татьяна Горощенко благодаря выделенным средствам расширила свою ферму: закуплены бройлеры, гуси, индоутки, а также телята и поросята. Теперь семья не только обеспечивает себя свежей продукцией, но и получает постоянный доход от ее продажи.

Также в этом году участниками программы стали 89 ветеранов СВО.

Глава региона подчеркнул, что с 2021 года господдержкой по соцконтрактам воспользовались уже более 30 тысяч кузбассовцев, и проект продолжит активное развитие.

Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.