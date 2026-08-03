В Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября

Фото: пресс-служба СГК.

В Кемерове вновь открыли сквозной проезд по улице 50 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Временные ограничения для транспорта действовали с вечера пятницы из-за экстренного устранения дефекта на трубопроводе в районе кинотеатра «Космос».

Энергетики оперативно провели ремонтные работы на тепловой сети и заново уложили асфальтовое покрытие на проезжей части, чтобы открыть движение к началу рабочей недели. В настоящее время восстановить асфальт осталось лишь на небольшом участке возле остановочного павильона - эта зона пока огорожена предупреждающими знаками и не мешает проезду автомобилей.

Ранее мы писали, что с 1 августа в Кузбассе начали работать школьные базары со скидками до 30%, а еще в Новокузнецке поисковики просят записи с камер для розыска пенсионера в калошах.