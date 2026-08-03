В Кузбассе сформировали запасы топлива и готовятся снижать розничные цены

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В Кузбассе ситуация с топливом стабилизировалась: ажиотажный спрос спал, а в регионе сформирован достаточный запас бензина и солярки. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Количество работающих автозаправок в регионе за неделю удалось увеличить со 149 до 182. Это позволило распределить поток автомобилистов и начать постепенное снятие ограничений на лимиты отпуска топлива.

Следующей ключевой задачей власти называют нормализацию розничных цен. По словам главы региона, уже достигнуты предварительные договоренности с поставщиками горючего для независимых АЗС о снижении логистических затрат, что создаст условия для уменьшения стоимости бензина на станциях.

Кроме того, в регионе продолжат расширять сеть работающих АЗС и строго отслеживать приоритетную заправку спецтранспорта оперативных служб.

Ранее мы писали, что в Кемерове возобновили сквозной проезд по улице 50 лет Октября, а еще более 2 400 жителей Кузбасса заключили социальные контракты с начала года.