В Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе обустроено более 6 тысяч укрытий и размещено более 6 тысяч аптечек в общедоступных местах. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Во время прямого эфира глава региона поручил главам территорий проверить готовность укрытий и оснастить общественные места аптечками. Сейчас губернатор получает обратную связь: соответствующая работа идет повсеместно.

«Укрытия приводят к единому стандарту: оснащают запасами питьевой воды, аптечками, средствами пожаротушения и всем необходимым для временного пребывания людей. Аптечки уже есть в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, социальных учреждениях, магазинах, на предприятиях и в других местах массового скопления людей», - сообщил Илья Середюк.

Также в соцучреждениях отрабатываются алгоритмы действий при нештатных ситуациях, проводятся тренировки по эвакуации и занятия по оказанию первой помощи.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.