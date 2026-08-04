В Кузбассе отремонтировали 11 автомобильных дорог

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе уже привели в порядок 11 автомобильных дорог из 26, ремонт которых был запланирован на этот год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента России. Также капремонт дорожной сети является частью выполнения Народной программы Единой России.

Работы идут как на региональных трассах, так и на городских улицах Кемерова и Новокузнецка. Например, завершен ремонт участка трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга протяженностью 6,5 км. В Кемерове из восьми запланированных улиц готовы пять, в Новокузнецке также сдали пять объектов из 12-ти.

«Поручил дорожным строителям не снижать темп. При этом качество остается главным критерием – это жестко контролируем на приемочной диагностике. А если дефекты становятся заметны позднее, обязываем подрядчиков восстановить все за свой счет», — отметил губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6, а также первая декада августа по температурам будет выше климатических норм на 1-3 градуса.