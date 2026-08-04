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НовостиОбщество4 августа 2026 6:52

В Кузбассе 29 студентов выиграли по миллиону рублей на свои научные стартапы

Кузбасские студенты стали победителями всероссийского конкурса стартапов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Сразу 29 студентов из Кузбасса стали победителями конкурса «Студенческий стартап» и получат по одному миллиону рублей на реализацию своих бизнес-идей. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Поддержка молодых исследователей и их инноваций проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Среди лучших проектов кузбассовцев - разработки в сфере биотехнологий, медицины, IT, новых материалов и сельского хозяйства.

Например, Владислав Мешков создает функциональные продукты питания для людей с сахарным диабетом, Дарья Чекушкина изучает лечебные свойства грибов, а Елизавета Константинова занимается выведением новых пород сельскохозяйственной птицы, адаптированных к сибирским морозам.

Глава региона подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы все эти технологии внедрялись и приносили пользу именно в Кузбассе.

Ранее мы писали, что в Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий, а еще в Кузбассе досрочно отремонтировали 11 автомобильных дорог.