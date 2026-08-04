В Кузбассе за полгода возбудили 23 уголовных дела из-за невыплаты зарплат

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года благодаря вмешательству органов прокуратуры в Сибирском федеральном округе удалось погасить задолженность по заработной плате на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в генеральном надзорном ведомстве.

Одним из лидеров по объемам возвращенных средств стал Кузбасс, где работникам выплатили 646 миллионов рублей. В частности, после прокурорской проверки 6,5 млн рублей задолженности получили 174 сотрудника новокузнецкого МКП «Комфорт».

Всего за шесть месяцев в округе было возбуждено 100 уголовных дел о невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ), причем больше всего - 23 дела - именно в Кузбассе.

На данный момент в суды региона и округа направлено 38 уголовных дел, осуждены 12 недобросовестных работодателей, а в ходе расследований гражданам дополнительно вернули еще 333,8 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе уже обустроено более 6 тысяч укрытий, а еще в Кузбассе досрочно отремонтировали 11 автомобильных дорог.