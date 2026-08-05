В Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове ограничение движения в районе Театрального моста продлили до 15 августа. Об этом сообщили в городской администрации.

«Корректировка сроков связана с технологическими особенностями проведения работ по монтажу пролетного строения между зданиями строящегося музейно-театрального комплекса», - пояснили в мэрии.

Водителей попросили заранее выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что временное ограничение автомобильного движения по Театральному мосту и подходам к нему было введено с 15 июля. Открыть проезд планировалось сегодня, 5 августа.

Ранее мы писали, что кемеровчанка высадила во дворе 100 растений и победила в городском конкурсе, а также в Кемерове «гадалка» отправилась в колонию за кражу денег у 86-летней бабушки.