В Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов

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В Кузбассе ситуация на автомобильных заправках продолжает нормализоваться. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

За прошедшую неделю число АЗС, на которых есть топливо, выросло на 21,3%, а среднерыночные цены у независимых операторов снизились на 9%.

На заседании оперативного штаба отметили, что ажиотажный спрос удалось снять, а очереди на заправках минимизировать. Для устойчивой работы АЗС налажена прямая координация между независимыми сетями, производителями и логистическими компаниями.

Отдельное внимание уделяется обращениям жителей отдаленных поселений: главы территорий обязаны оперативно передавать информацию о нехватке бензина для адресного направления машин. В ближайшие дни в регион зайдет дополнительный автотранспорт для доставки топлива.

Кроме того, полностью сформирован запас горючего для проведения уборочной кампании, утвержден четкий график его поставок.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а еще Роспотребнадзор напомнил кузбассовцам о правилах выбора арбузов и дынь.