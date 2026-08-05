В Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов

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В Кузбассе ситуация на автомобильных заправках продолжает нормализоваться. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
За прошедшую неделю число АЗС, на которых есть топливо, выросло на 21,3%, а среднерыночные цены у независимых операторов снизились на 9%.
На заседании оперативного штаба отметили, что ажиотажный спрос удалось снять, а очереди на заправках минимизировать. Для устойчивой работы АЗС налажена прямая координация между независимыми сетями, производителями и логистическими компаниями.
Отдельное внимание уделяется обращениям жителей отдаленных поселений: главы территорий обязаны оперативно передавать информацию о нехватке бензина для адресного направления машин. В ближайшие дни в регион зайдет дополнительный автотранспорт для доставки топлива.
Кроме того, полностью сформирован запас горючего для проведения уборочной кампании, утвержден четкий график его поставок.
Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а еще Роспотребнадзор напомнил кузбассовцам о правилах выбора арбузов и дынь.