До 7 августа в Кузбассе ввели режим повышенной готовности

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Из-за резкого ухудшения погоды в Кузбассе введен режим «Повышенная готовность». Постановление об этом подписал губернатора Илья Середюк.

Особый режим для органов управления и экстренных служб начал действовать с вечера 4 августа и продлится до 08.00 пятницы, 7 августа.

Власти рекомендовали муниципалитетам проверить состояние линий электропередачи, социально значимых объектов и подготовить аварийные бригады.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 5, 6 августа и в ночь на 7 августа в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и порывы ветра до 18-23 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Кузбассу сформировало необходимые силы для оперативной ликвидации возможных ЧС. Жителей региона призывают к осторожности, а при происшествиях просят сразу звонить по номеру 112.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничение движения возле Театрального моста продлили до 15 августа, а в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов.