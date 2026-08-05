В Кемерово прибыл уникальный «Поезд Победы»

Фото: администрация Кемерова.

В Городе трудовой доблести Кемерове 5 и 6 августа на железнодорожном вокзале работает уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Об этом сообщили в администрации города.

Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная прямо в движущемся составе, воссоздает атмосферу и ключевые события Великой Отечественной войны. 10 вагонов поезда оснащены мультимедийным сопровождением, воссоздающим картины боев и жизни на фронте и в тылу.

Состав встретили патриотической программой, выступлениями творческих коллективов и тематическими площадками. Гостями торжественного открытия стали ветераны, горожане с семьями и участники СВО.

Как подчеркнул председатель Кузбасского союза ветеранов специальной военной операции Алексей Савин, каждый элемент экспозиции и множественные фигуры в вагонах переносят посетителей в прошлое и передают подвиг народа.

Узнать детали и забронировать бесплатные билеты можно на официальном сайте проекта.

Ранее мы писали, что в Кузбассе зафиксировали снижение цен на топливо у независимых операторов, а еще в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града.