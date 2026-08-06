В Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбасс прибыла первая партия топлива для проведения уборочной кампании в объеме девяти тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюка.

Дополнительные объемы солярки были выделены региону после обращения областных властей к федеральному центру. Сейчас горючее оперативно распределяют между местными сельхозпроизводителями.

В их числе фермерское хозяйство Ибрагима Джабиева из Юргинского округа, где обрабатывают более пяти тысяч гектаров рапса, гороха и пшеницы. По словам аграриев, топливо уже поступает на места, что позволяет проводить уборочные работы без сбоев.

«В данный момент мы работаем в штатном режиме, никаких проблем у нас нет. Заправка идет в штатном режиме, нам выделяют дизель, хотя были предпосылки, что есть проблемы, но администрация наша решила все эти вопросы, и по нашим квотам нам выделили топливо», - отметил Ибрагим Джабиев.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града, а еще в Кемерово прибыл уникальный «Поезд Победы».