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НовостиЧто происходит6 августа 2026 2:30

Экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей

Суд вынес приговор бывшим чиновницам Кемеровского округа за махинации с жильем для льготников
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал бывшую главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко и ее экс-заместителя Татьяну Коновалову виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Марине Коляденко назначено три года лишения свободы условно, а ее бывшему заместителю Татьяне Коноваловой - три года и три месяца условно. Также обеих лишили права занимать определенные должности.

Следствие установило, что с июня 2022-го по январь 2024 года чиновницы заключили 35 муниципальных контрактов на инвестирование в строительство домов в поселке Звездный для выдачи квартир льготникам. Подрядчик получил авансы до 90% от суммы контрактов, однако жилье в срок так и не сдал. В результате действия экс-руководителей округа причинили ущерб бюджету в размере 290 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и крупного града, а еще в Кемерово прибыл уникальный «Поезд Победы».