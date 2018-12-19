Фото дня - Кемерово

Горящий в Мысках торговый центр сняли с высоты птичьего полета. Здание тушили больше четырех часов

Деды Морозы фотографируются с пассажирами трамвая. 12 волшебников со всего Кузбасса проехали по Кемерову

Морозный закат на горе Курган в Шерегеше. Кадр сделал фотограф Андрей Васильченко

Губернатор Сергей Цивилев дарит Агафье Лыковой щенка. Отшельница назвала нового друга Цветочком

Кузбассовцы водят хоровод с 300-метровым шарфом, который связали для главного Деда Мороза области

Украшенная к Новому году территория химического завода «Азот». Такую основательную подготовку к празднику отметил лично Сергей Цивилев

Житель Кемерова сфотографировал в небе сразу два солнца. Редкое явление гало – яркий ореол, местами переливающийся разными цветами, виднелось несколько часов

Юные и взрослые кузбассовцы отмечают день рождения Деда Мороза в музее-заповеднике «Томская Писаница»

Пионерский проспект в Новокузнецке после ночного ливня. Огромные лужи накануне декабря неприятно удивили горожан

В Кемерове на левом берегу Томи началось строительство площади торжеств. Площадь будет вмещать 20 тысяч человек, поля для мини-футбола, спортивную арены, развлекательный комплекс и другие объекты

Кемеровский школьник подает мяч на теннисном корте. В столице Кузбасса стартовала спартакиада школьников

Рисунок Кати Миллер из Прокопьевска украсит новогоднюю открытку из коллекционной серии «Елка Победы»

Главный кузбасский Дед Мороз из «Томской Писаницы» вручает своему племяннику грамоту на открытие его мастерской в кемеровском Доме актера

Скоростной поезд «Шерегеш-экспресс» совершает первую поездку. Маршрут из Новокузнецка в Шерегеш запустили с началом нового горнолыжного сезона

Кадр с премьеры спектакля «Шорская сюита», который рассказывает о культуре малочисленного коренного народа Кузбасса

Воспитанник губернаторской кадетской школы-интерната полиции приносит клятву. Торжественное мероприятие проходило у часовни Георгия Победоносца