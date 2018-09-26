Фото дня - Кемерово

В Новокузнецке ветераны города меряются силами в шахматах. В городе прошла спартакиада ко Дню уважения старшего поколения

Шаман и буддийский монах проводят обряд на вершине горы Мустаг в Шерегеше. Они просят духов позаботиться о туристах

В Новокузнецке юные волонтеры сажают яблоню. В Кузнецком районе прошел большой семейный экологический праздник

В Новокузнецке около трех тысяч первокурсников вышли на «Парад российского студенчества». Яркие колонны новоиспеченных студентов с плакатами, флагами и воздушными шарами прошли по улице Кирова

Тепловые сети Новокузнецка готовят в началу отопительного сезона

Кузбасские полицейские получают новые служебные автомобили. 77 легковушек получили сотрудники трех подразделений: уголовного розыска, ГИБДД, экономической безопасности и противодействия коррупции

Кадет МЧС демонстрирует скорость надевания водолазного костюма. На стадионе «Суховский» награждали молодых людей, сдавших комплекс «Готов к спасению жизни»

Творческий коллектив выступает на площадке избирательного участка в Кузбассе.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев ставит свечку в Знаменском соборе. Цивилев посетил храм, чтобы поклониться святым мощам святого Спиридона Тримифунтского

Вершина горы Зеленая в Шерегеше покрылась первым снегом. В этом году снег на горнолыжном курорте пошел на четыре дня раньше

Воспитанники детского дома гладят служебную овчарку по кличке Тепсея. Накануне ребятам рассказали о работе патрульно-постовой службы полиции

Кемеровский пожарный Роман Дерешев проходит испытание по спортивной подготовке. Спасатель второй год подряд завоевывает звание лучшего начальника караула

Владимир Путин рассматривает разрез «Черниговский» во время визита в Кузбасс

Старшеклассник проходит испытание на право ношения берета военно-патриотического центра специальной подготовки молодежи «Витязь». Восемь парней и девушек участвовали в марш-броске, стреляли из винтовки, сдавали силовые нормативы.

В Кемерове за Университетским мостом рабочие вырубают деревья. Власти готовят площадку для возведения «квартала» культуры

Сегодня утром жители Кемерова больше не увидели «Зимней вишни». На месте здания остались лишь развалины

Тяжелая техника продолжает разбирать здание «Зимней вишни». Работы должны закончиться 25 августа

Зоозащитники Новокузнецка опубликовали фотографии пса по кличке Тимошка, которого в апреле облил бензином и поджег прежний хозяин. Сейчас собаке ищут новый дом. Подробнее читайте в ленте новостей

В Кемерове дорожная техника укатывает асфальт на Логовом шоссе. В этом году в областном центре отремонтировали уже полмиллиона квадратных метров дорог

Кемеровские школьники на время прыгают на скакалке. На стадионе школы №85 прошел спортивный праздник ко Дню физкультурника

В поселке Промышленновский устанавливают памятник шахтерам, работавшим на шахте имени Волкова. Откроют «Камень Памяти» накануне Дня шахтера

Рабочие перекрыли проезд на проспекте Ленина возле «Зимней вишни». Готовятся к сносу с лицевой стороны здания