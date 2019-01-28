Как эвакуировали горбольницу №3
В Кемерове из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников и пациентов городской больницы №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
Как эвакуировали горбольницу №3
В Кемерове из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников и пациентов городской больницы №3
«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений