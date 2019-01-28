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Как эвакуировали горбольницу №3

В Кемерове из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников и пациентов городской больницы №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

Как эвакуировали горбольницу №3

В Кемерове из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников и пациентов городской больницы №3
Новости 24
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