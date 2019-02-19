Мужской спорт
В Кемерове прошел международный турнир по единоборству К-9 «Сила России». В 12 поединках, проходивших по правилам «К-9», которые считаются самыми жесткими в мире, приняли участие представители силовых структур 10 стран
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
Мужской спорт
В Кемерове прошел международный турнир по единоборству К-9 «Сила России». В 12 поединках, проходивших по правилам «К-9», которые считаются самыми жесткими в мире, приняли участие представители силовых структур 10 стран: России, Пакистана, Китая, Узбекиста