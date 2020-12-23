Объём выданных Россельхозбанком кредитов по льготной ипотеке превысил 28 миллиардов рублей

С момента запуска государственной программы «Ипотека с господдержкой» на приобретение жилья в новостройках Россельхозбанком выдано более 7,2 тысячи кредитов на общую сумму свыше 28 миллиардов рублей. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан и Тюменской области.

По статистическим данным Банка, значительный рост объема заявок наблюдался в сентябре после снижения первоначального взноса и составил порядка 20 процентов от общего числа заявок от клиентов. Более 42 процентов заявок на льготную ипотеку в РСХБ подали молодые люди в возрасте до 35 лет. Из них более 56 процентов – это семейные клиенты. Средний размер кредита составил 3,9 миллиона рублей.

«На сегодняшний день мы активно продолжаем принимать заявки от граждан по льготной ипотеке. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» в банке действует одно из самых лучших предложений на рынке, ставка по кредиту составляет 5,9 процента годовых и сохраняется на весь срок кредита. Подводя предварительные итоги, можем сказать, что около 15 процентов от всех ипотечных заявок составляют заявки по льготной ипотеке», — отметила Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом 15 процентов и более от стоимости будущей квартиры.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 миллионов рублей, для жителей других регионов — 6 миллионов рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 01.07.2021 включительно.

Ознакомиться с полными условиями выдачи ипотечного кредита можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

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