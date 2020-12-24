В Кемерове составили список всех площадок, где можно в зимнем сезоне 2020-2021 покататься на лыжах и коньках. Публикуем все адреса.Центральный район-Площадь Советов – хоккейная коробка и ледовая площадка;-«Стадион» «Химик», улица Калинина, 4 - крытый ледовый каток;-«Стадион» «Химик», улица Кирова, 41 - ледовое поле;-«Спортивная школа олимпийского резерва №2», улица Гагарина, 118 - ледовая площадка;-ООО УК «Кемерово-Сити», проспект Притомский, 15/1 - хоккейная коробка;-Парк Чудес, улица Кирова, 4 - ледовая площадка;-МАУ «Клубы по месту жительства», проспект Октябрьский, 39 - футбольное поле;-Парк Победы имени Г.К. Жукова - спортивная площадка для занятий хоккеем на валенках;- МАУ «Клубы по месту жительства», проспект Октябрьский, 40а - футбольное поле;-Парк Победы им. Г.К. Жукова - лыжная трасса;-Парк культуры и отдыха им. В. Волошиной - лыжная трасса.Ленинский район- МАУ «Клубы по месту жительства», проспект Ленина, 121а - хоккейная коробка;- МАУ «Клубы по месту жительства», бульвар Строителей 44а - хоккейная коробка;-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33», проспект Ленина, 160а - ледовое поле;-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93», проспект Ленинградский, 34б - ледовая площадка;-Парк «Кузбасский» - лыжная трасса- «Парк Президентского Кадетского училища», бульвар Строителей - лыжная трасса.Заводский район-Проспект Молодежный, 7/2 - хоккейная коробка;-МАУ «Клубы по месту жительства», улица Свободы, 6б - хоккейная коробка;-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №65», улица Семашко, 46 - ледовая площадка;-МАФСУ «СШОР по футболу». Улица Сибиряков-Гвардейцев, 189/3 - футбольная площадка;-МАФСУ «СШОР по футболу», улица Сибиряков-Гвардейцев, 189/3 - площадка для мини-футбола;-МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3», улица Казачий тракт - лыжная трасса.Кировский район-МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа №5», улица Инициативная, 90 - хоккейная коробка;-Управляющая компания ООО «МИР», улица Попова, 1а - ледовая площадка;-Парк «Березовая роща» - лыжная трасса.Рудничный район-«Центр спорта «Шахтер», улица Рутгерса, 32 - ледовая беговая дорожка, хоккейная коробка, футбольная площадка и ледовая площадка;-проспект Шахтеров, 70а - ледовая площадка- МАУ «Клубы по месту жительства», улица Черноморская, 38б - футбольная площадка;-МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3», улица Волкова, 45 - лыжные трассы;-СОК «Локомотив», Сосновый бульвар, 10 - лыжная трасса;-ФГБОУ ВО «КузГТУ», проспект Шахтеров, 14б - лыжная трасса;-Гора «Люскус» - горнолыжная трасса.Жилые районы Кедровка, Промышленновский-Улица Стадионная, 22а - ледовое поле;-Улица Шоссе Промышленновское, 17 - ледовая площадка;-Улица Греческая деревня, 157а - лыжная трасса.Жилой район Ягуновский-МБУ «Стадион «Юность», улица Вельская, 13а – ледовая и футбольная площадки.Жилой район Лесная Поляна-Парк «Лесная Сказка», проспект Весенний - ледовая площадка;- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85», проспект В.В. Михайлова, 5 - хоккейная коробка;-МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3», бульвар Осенний, 1, корпус 1 - лыжная трасса.