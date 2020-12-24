В администрации правительства Кузбасса в онлайн-режиме прошла церемония награждения победителей шестого всероссийского конкурса «МедиаТЭК», который проводится среди пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и СМИ. Золотой наградой конкурса отмечен документальный фильм «Вахта Победы» компании АО «Стройсервис».В 2020 году на конкурс поступило около 600 заявок из 61 региона, поэтому конкуренция была действительно серьезной. В итоге в номинации «75 лет Победы» победителем была признана компания АО «Стройсервис», которая специально к памятной дате выпустила документальный филь «Вахта Победы». Только за май он собрал на канале Youtube более 20 тысяч просмотров! Во время онлайн-награждения победителей поздравили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вице-премьер Александр Новак, которые курировали конкурс. А в Кузбассе награды вручал первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.Кстати, еще в сентябре фильм «Вахта победы» победил на международном фестивале документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2020. Аза его создание коллектив АО «Стройсервис» получил благодарность Президента России Владимира Путина и юбилейную медаль «75 лет Победы».Так о чем же фильм? Конечно о людях, который внесли большой вклад в нынешнюю мирную жизнь. В фильме «Вахта Победы» работники предприятий АО «Стройсервис» вспоминают о жизни своих родственников во время Великой Отечественной войны. Кульминацией стало шествие 130-тонных БелАЗов на угольном разрезе с огромными плакатами с изображением героев.Стоит отметить, что шествие памяти на тяжелой карьерной технике прошло впервые в истории. При этом оно стало не только зрелищным и запоминающимся, но и безопасным. «Вахта Победы» стала достойной альтернативой «Бессмертному полку», так как акция прошла в формате онлайн.К слову, победителем конкурса МедиаТЭК компания становится второй год подряд. Так, в 2019 году АО «Стройсервис» получило специальный приз за масштабный проект в организации благотворительных гастролей московского театра EtCetera и международного рок-фестиваля «Герои мирового рока» в Кузбассе в честь 25-летия компании.Посмотреть фильм \\"Вахта Победы\\" можно на Youtube-канале АО «Стройсервис».