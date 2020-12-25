Семейную жизнь одного из жителей деревни Скарюпино разрушил соперник. Чтобы вернуть неверную супругу, мужчина пошел на нестандартные меры: надел на любовника жены ошейник и приковал к печи.Драма в семье Вячеслава разыгралась примерно два месяца назад из-за неверной жены. Время от времени она изменяла мужу, за домом и детьми не следила, и это раз за разом приводило к ссорам. Супруг же все думал: какая-никакая, а все же мать, без нее детям никак. Поэтому последний фортель возлюбленной его обескуражил. Женщина оставила детей мужу и ушла жить к любовнику Александру.Вячеслав решил во что бы то ни стало вернуть супругу – вот и отправился поговорить с ее любовником. Но тот идти на мирный диалог отказался, стал бузить, пытался уйти от разговора. Тогда обманутый муж несколько раз – со слов пострадавшего – ударил соперника, а потом взял ошейник и пристегнул ловеласа к трактору - чтобы заставить его обсудить ситуацию и решить, с кем останется женщина, мирно.Потом глава семьи решил, что на улице вести такие разговоры неудобно, да и замерзнуть может соперник. И тогда он завел мужчину в баню и приковал к трубе от печи, а сам на время ушел.Цепь оказалась длинной: Александр мог свободно перемещаться по бане. Часа через два он нашел металлическую трубу и ею сломал замок. А потом – с ошейником на шее и цепью в руках – пошел прятаться в дом к родственникам. Те переполошились и вызвали полицию. Так обманутый муж стал фигурантом уголовного дела.- Дознавателем отдела МВД России по Крапивинскому району возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.Сам же Вячеслав признается: сейчас бы не стал ни разговаривать с соперником, ни приковывать цепью в трубе – не стоят экс-супруга и ее любовник счастья его с детьми семьи. Но наказание понести готов.