Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день, и все внимательно за этим следят. Рассказываем самую важную и актуальную информацию на основании данных оперативного межведомственного штаба на утро 28 декабря.По последним данным, стало известно еще о 144 жителям, у кого впервые выявили коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число заболевших достигло 25 327 человек. Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели 184 пациента. Всего же с момента начала пандемии от коронавируса вылечились 22 146 человек.Выросла и статистика летальных исходов заболевания - еще один человек скончался. У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Она проживала в Новокузнецке. С начала пандемии общее число умерших достигло 459 человек.В общей сложности сегодня в Кузбассе медицинскую помощь получают 2722 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5107 человек.