Кузбасс. Огонь в сердце: В регионе разработали первый брендовый туристический маршрут

Во время путешествия, которое рассчитано на четыре дня и проходит по нескольким территориям региона, туристы смогут погрузиться в глубины истории Кузбасса. Фото: пресс-служба АПК

В области разработан первый региональный брендовый маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце». По итогам тестирования эсперты Совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего туризма при Федеральном агентстве по туризму порекомендовали включить его в перечень российских маршрутов.

Над маршрутом тщательно и кропотливо работали целый год, решая, как лучше всего показать туристические возможности индустриального региона. Для этого свои силы объединили сотрудники министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, Агентства по туризму Кузбасса, а также профессионалы и энтузиасты туристических объектов и бизнес-сообщества региона.

Тур, рассчитанный на четыре дня, охватывает сразу несколько территорий - он проходит по двум крупнейшим городам региона - Кемерову и Новокузнецку, Яшкинскому и Кемеровскому муниципальным округам, Беловскому, Новокузнецкому и Таштагольскому районам.

Во время увлекательного путешествия туристы смогут погрузиться в глубины истории не только Кузбасса, но и Сибири, гуляя по музею-заповеднику «Томская писаница», оценят масштабы индустриализации региона, посмотрев за работой огромной техники на угольном разрезе и в музеях Кемерова и Новокузнецка, услышат тишину бескрайней тайги, стоя на вершине в Горной Шории. Также в программу тура включены обзорные экскурсии по городам Кемерово, Новокузнецк, Таштагол, посещение музеев «Красная горка», «Кузнецкая крепость», областного краеведческого музея и музея академика Бардина, Ретропарка и разреза «Кедровский», горнолыжного комплекса «Шерегеш» и Горной Шории, гастрономические мастер-классы и творческие встречи.

По итогам работы над туром в Шерегеше прошло заседание экспертов. Они высоко оценили проделанную работу - выстроенную логистику, культурно-историческую наполненность экскурсий, исторические, включенные в программу природные и промышленные достопримечательности, дополнительные материалы. Также было отмечено, что услуги средств размещения и организаций общественного питания соответствуют всем современным стандартам.

После того как маршрут будет доработан в соответствии с замечаниями, его презентуют в Ростуризме. А в случае положительного заключения информацию о маршруте разместят на Национальном туристическом портале. Кроме того, маршрут сможет участвовать в программах продвижения, которые реализует Ростуризм.

ПОДРОБНОСТИ

Что такое брендовый тур

Под этим термином эксперты понимают маршрут продолжительностью от трех до пяти дней, который включает наиболее знаковые для региона объекты, а также дает возможность попробовать местную кухню и погрузиться в аутентичную среду.

В дальнейшем на базе брендового маршрута могут быть сформированы туры большей или меньшей продолжительности. Как правило, они ориентированы на разные целевые аудитории туристов. Например, если в тур едут школьники, то может быть включено посещение музея с детскими интерактивными программами, памятников культуры, изучение которых входит в школьную программу. В случае, например, с группами из людей старшего возраста могут быть исключены или заменены объекты, предусматривающие экстрим или повышенную активность.

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Проект развития туризма на севере Кузбасса стал лучшим в стране

Регион презентовал уникальный туристический проект на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства».

Кузбасский проект по развитию туризма на озере Большой Берчикуль победил на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». И он объединяет совершенно уникальные вещи - красоту сибирской природы, древние предания и очень интересные исторические факты.

Речь идет о развитии туристического кластера «Северный Кузбасс», который объединит туристический, исторический и культурный потенциал севера области - Тисульского, Чебулинского и Мариинского районов. Все дороги сойдутся на известном местным жителям озере Большой Берчикуль.

Проект направлен на развитие туризма на севере региона, а основой маршрута станет пребывание туристов на прекрасном озере Большой Берчикуль. Фото: Туристстко-рекреационный кластер КО

- Точка многодневного пребывания на озере Большой Берчикуль позволит туристам спланировать разнообразные маршруты путешествия по Северному Кузбассу. Они смогут изучить историю зарождения мировой золотой лихорадки, узнать местную легенду о загадочной Тисульской принцессе или татарской княжне, отправиться в поход по пещерам и водопадам в районе Макарак, сплавиться по живописной реке Кия, ознакомиться со старым уездным городом Мариинском, с родными местами Алексея Леонова, - рассказал заместитель директора Агентства по туризму Кузбасса, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Александр Баранов.

В рамках проекта на берегу озера планируется создать предприятие по добыче лечебной грязи - сапропеля. В перспективе здесь могут оказывать бальнеологические и санаторно-курортные услуги. Одновременно с этим продумают и инфраструктуру для туристов, в том числе - охотничью базу-хозяйство, глэмпинг-парк, зоны отдыха у воды, Центр водных видов спорта. А еще в планах - на радость любителям тихого отдыха - возрождение рыбопромыслового хозяйства на озере. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 92 миллиона рублей. Срок его окупаемости составит от двух до пяти лет.

Кузбасский участник, одержавший победу, получил дипломы по двум направлениям: «Оценка профессиональных компетенций» и «Разработка туристических проектов». Он сможет пройти профессиональное обучение в школе туризма Travel Business School и в «Академии гостеприимства», а также получит личную консультацию в Ростуризме по дальнейшему развитию проекта.

НАША СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» - это совместный проект президентской платформы «Россия - страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

На конкурс поступило 20 935 заявок, но в финал вышли только 200 человек из 50 регионов страны. Среди них были и три представителя Кузбасса. Помимо Александра Баранова, в финал вышли заведующая сектором по развитию туризма Чебулинского краеведческого музея Светлана Кочева с проектом «В гости к динозавру» и директор Прокопьевского краеведческого музея Светлана Гафарова с проектом «От Фасадной до Шахтеров». В итоге жюри отобрало 62 победителя.