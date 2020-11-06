Внимание к деталям и немного удачи: Лучший участковый Кузбасса рассказал о своей работе

«Однажды меня приняли за хулигана»: лучший участковый Кузбасса рассказал о своей работе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На протяжении 10 лет «Комсомольская правда» совместно с МВД России проводит конкурс «Народный участковый». Участие в нем принимают лучшие участковые из всех регионов России, а итоги голосования будут подведены 10 ноября.

Впервые в истории конкурса «Народный участковый» Кузбасс будет представлять участковый из Новокузнецка - Александр Тупиков. Участок считается самым отдаленным - это Листвяги, а под защитой участкового находятся 5400 человек.

- Когда стало известно о выходе в финал, на моем участке жители подходили, поздравляли. Говорили, что узнали из новостей, желали победы. И, что удивительно, даже один мужчина без определенного места жительства поздравил, - смеется Александр Тупиков.

К слову,тому самому бомжу участковый помог найти временное пристанище в реабилитационном центре: лучше ему зимовать там...

Самым главным в своей работе участковый считает общение с жителями своего участка. Пожилым людям, бывает, нужно просто выговориться - вот и приглашают заглянуть в обеденный перерыв на чай. Заодно рассказывают о слишком шумных компаниях, о том, что «Васька-то исправился, молодец, а Петька - по наклонной катится».

Удивительный случай

Живет на участке Александра Тупикова удивительная семья. Некоторое время назад муж стал выпивать, а вместе с ним - и жена. Даже детей не стеснялись. А как отметят супруги пятницу, так начинают звонить в полицию: то он ее убивае», то она его. Причем и побои были настоящие, и угрозы ножом - тоже.

- Ездил к той семье часто, разговаривал, убеждал. Но такая уж натура у человека: пока сам не захочет, жизнь не поменяет, - рассуждает Александр Тупиков.

И вот однажды муж после возлияний едва не убил супругу. Остановился чудом. А наутро поехал к наркологу. Вывели его из запоя, поговорили по душам - и даже никаких кодирований и «торпед» не понадобилось. Сам бросил пить, а следом и жена, глядя на супруга, «завязала». Наладилось с работой, постепенно и атмосфера в доме стала спокойней и доброжелательней.

- Убедили мы его, вдвоем с наркологом, спасли семью, - смеется Александр Тупиков.

На службе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отравители

Курьезных ситуаций случается немало. И порой Александр не знает - плакать или смеяться. Но каждый сигнал нужно отработать, убедиться в том, что никто не пострадал, а виновные - наказаны.

В одном двухэтажном доме жили две семьи. Мужчина со второго этажа был уверен, что соседи снизу по ночам его травят, пускают какой-то газ. Раз за разом приезжали пожарные, эмчеэцовцы, полиция. Жильцы нижнего этажа вздыхали - и вновь, и вновь пускали спецслужбы осмотреть квартиру. Ничего не находили!

- Точку в этом деле поставили… окна! Мужчина решил отомстить отравителям и пошел бить им стекла. Те вызвали полицию. Пришлось хулигану отвечать за свой поступок. И, что удивительно, сигналов об отравлении больше не поступало! - с улыбкой разводит руками участковый.

Немного везения

Нужнее доверия местных жителей только удача. Благодаря ей участковому вместе со следователем за одну ночь удалось раскрыть сразу три преступления.

А началось все с сигнала о краже. Александр Тупиков записал все, что пропало, предположил, кто мог быть воришкой, созвонился со скупщиками. Один из них говорит: мол, принесли ложки и кастрюли, интересует? Ни ложки, ни кастрюли у заявителя не пропадали, но на всякий случай с оперуполномоченным решили проверить сигнал. Когда прибыли на место, оказалось, что мужчины, которых участковый и оперуполномоченный подозревали в краже, уже уехали.

- Мы с оперуполномоченным побрели по улице, сокрушаясь, что не успели. И тут видим, прямо за поворотом стоит такси, а в него наши подозреваемые садятся! Мы - за ними, а таксист - на педаль газа! Оказалось, воришки ему сказали, что за ними хулиганы гонятся, - смеется Александр Тупиков.

Двум пешим автомобиль не догнать, И участковый сообщил номера и приметы машины в ГИБДД. И тут - еще раз удача улыбнулась стражам порядка.

- Экипаж ДПС получил сигнал, инспектор записал номер, поднимает глаза от листка - а машина-то едет прямо перед ним! - рассказывает о невероятной удаче участковый.

Позже выяснилось, что подозреваемые в ту ночь ограбили три дома, но избавиться от похищенного не успели…

Семья - главная опора Александра Тупикова. ФОТО: из личного архива

Немного о личном

В полиции Александр Тупиков служит шесть лет. Еще будучи ребенком, он с восхищался своим дядей, оперуполномоченным. А одним из ярких впечатлений была поездка на патрульном автомобиле. Как и многие мальчишки, хотел стать полицейским. Вырос - поступил в институт на гражданское право.

- После института отслужил в армии, а когда вернулся, понял, что хочу служить в полиции, - рассказывает Александр Тупиков. - Три года - участковым в Прокопьевске, теперь - в Новокузнецке. Работа нравится. Супруга с пониманием относится к ней - она у меня следователь, сейчас - в декретном отпуске, занимается нашими детьми.

Захотят ли дочка и сын служить закону, загадывать пока рано. Но Александр уверен в одном: главное, чтобы они и их сверстники росли честными и порядочными людьми. Тогда и участковый будет заниматься только мирными делами!

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