Где я должен побывать: Кузбасс включили в энциклопедию путешествий России

Кузбасс знаменит не только промышленными предприятиями, но и неповторимой природой. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Кузбасс известен в России не только своими промышленными предприятиями, но и совершенно неповторимой сибирской природой. Утопающий летом в зелени, а зимой - в снегах, Кузбасс притягивает к себе туристов со всех концов страны. Наш регион включен в энциклопедию путешествий Русского географического общества «Где я должен побывать, чтобы познать Россию». Одна из глав энциклопедии посвящена Кузнецкой крепости и каменному строительству Сибири. А в качестве иллюстраций выбраны работы новокузнецкого фотографа Юрия Лобачева.

У Юрия Лобачева - особый взгляд, присущий истинным ценителям прекрасного и тем, кто умеет увидеть необычное в обыденном. Оттого-то каждый его снимок пропитан любовью к родному городу и родному краю. И именно такие работы способны влюбить в Кузбасс даже тех, кто еще ни разу здесь не был.

- Очень люблю фотографировать природу и города Кузбасса, ведь здесь столько красивых мест, в которых я уже побывал и которые еще только предстоит увидеть, - признается Юрий Лобачев. - Больше всего, конечно, люблю город Новокузнецк, то, как он преображается, меняется, растет и при этом сохраняет уникальность. Я каждый день любуюсь нашим городом, снимаю его днем и ночью, в дождь и в снег.

Новокузнечанин не просто фотограф, он - фотоволонтер, пишущий историю Кузбасса в целом и Новокузнецка в частности в фотографиях. Его работы вошли в книги «Шахтерская слава Новокузнецка», «Первый путеводитель Новокузнецка», «Достопримечательности Новокузнецка», исторический альбом «Новокузнецк», «Памятники Великой Победы в Новокузнецке» и многие другие. Также он помогает детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти достойное место в обществе, работает с общественными организациями, связанными с реабилитацией инвалидов, помогает делать город чище и красивее. За волонтерскую деятельность губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил Юрия Лобачева нагрудным знаком «Доброволец Кузбасса».

Можно долго перечислять достижения фотографа - участие и награды в выставках регионального, национального и европейского масштаба, городские и областные дипломы, грамоты и победы в многочисленных номинациях различных конкурсов. Сам же он уверен: стать участником проекта «Где я должен побывать, чтобы познать Россию» - невероятно почетно. Ведь увиденные и запечатленные им красоты могут сделать регион одним из интереснейших туристических направлений страны. А значит, множество людей откроет для себя уникальное место под названием Кузбасс.

СПРАВКА «КП»

Энциклопедия «Где я должен побывать, чтобы познать Россию» посвящена уникальным местам и достопримечательностям России, истории и географии нашей страны. Ее авторами становятся путешественники, фотографы, хранители музейных коллекций, преподаватели университетов - люди разных профессий, которых объединяет любовь к родной стране.

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Школьники становятся экскурсоводами

В рамках проекта «Школьный музейный туризм» ребята даже разрабатывают свои экскурсии.

Проект «Школьный музейный туризм» кемеровских школьников перерос городские рамки и вышел на всероссийский уровень. Ребята были так заинтересованы, что сами разрабатывали экскурсии.

В Кемерове проходит всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Формация». Конкурс проводится среди активистов школьных музеев, членов поисковых групп и школьных объединений, учащихся, занимающихся поисково-исследовательской деятельностью. Свое участие в «Формации» подтвердили 27 регионов.

Проект «Школьный музейный туризм» стартовал в прошлом учебном году. В качестве партнеров были привлечены 15 организаций: вузы, музеи, учреждения образования. В проект вовлечено около семи тысяч школьников. Ребята обучались в «Школе краеведов», участвовали в семинарах, конкурсах, олимпиадах, разрабатывали свои экскурсии.

Из-за пандемии коронавируса в этом году проект переведен в режим онлайн. Школьники продолжают соревноваться в искусстве проведения экскурсий, а также демонстрировать свои навыки за пределами региона. Так, на Всероссийском конкурсе экскурсоводов кемеровчане заняли два призовых места: отличились Валерия Емелина и Екатерина Щавина.

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Чем удивит туристов новый терминал кемеровского аэропорта

Его планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.

В Кемерове продолжается строительство нового комплекса международного аэропорта имени Алексея Леонова. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, 1 ноября завершены работы по закрытию временного теплового контура здания. Это позволит приступить к проведению внутренних отделочных работ, несмотря на сезонные условия.

Проект внутреннего дизайна выполнен в космическом стиле. Фото: пресс-служба АПК

- Темпы реализации проекта достаточно высокие. В настоящее время за счет закрытия временного теплового контура можно начинать монтаж металлоконструкций подсистем наружных светопрозрачных конструкций, внутренних инженерных сетей и выполнение отделки. Следующим шагом станет поэтапное устройство уже основного фасада здания в соответствии с архитектурной концепцией, - рассказал Юрий Панов, менеджер проектов.

Проект предусматривает возведение трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью около 12 тысяч квадратных метров с телескопическими трапами. Архитектурной доминантой здания станет козырек, спускающийся до земли. Проект внутреннего дизайна посвящен космосу, интерьер терминала будет напоминать о знаменитом уроженце Кузбасса, космонавте Алексее Леонове, имя которого носит аэропорт. Космическую атмосферу создадут зенитные фонари и обилие свободного пространства: высота потолка над зоной регистрации более 15 метров. Центральный холл украсит копия корабля «Союз», на котором летал Алексей Леонов.

Во время презентации будущего терминала губернатор Сергей Цивилев отметил, что пассажиропоток в регион растет, увеличивается количество туристов. И первое, что должны увидеть приезжающие, - красивое и комфортное здание аэропорта.

- Новый терминал станет парадными воротами Кузбасса, - подчеркнул глава региона. - Он будет компактный, но очень современный, красивый, из стекла и стали.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2021 года.