ЕГЭ-2021 в Кузбассе: какие предметы и когда будут сдавать школьники

ЕГЭ-2021 в Кузбассе: какие и когда предметы будут сдавать школьники Фото: Олег ЗОЛОТО

Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ-2021 в Кузбассе. В министерстве образования и науки региона рассказали, какие предметы и когда будут сдавать школьники.

Министерство образования разместило проект расписания выпускных экзаменов в своем Instagram.

Планируется, что они пройдут традиционно в три этапа. Сроки досрочного этапа установлены с 22 марта по 16 апреля:

- 22 марта - география, литература, химия;

- 25 марта - русский язык;

- 29 марта - математика;

- 1 апреля - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), история, физика;

- 5 апреля - информатика и ИКТ;

- 8 апреля - обществознание, биология;

-12 апреля - резерв: география, химия, иностранные языки (раздел «Говорение»), литература, история;

- 14 апреля - резерв: иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), информатика и ИКТ (К-ЕГЭ), физика, обществознание, биология;

- 16 апреля - резерв: русский язык, математика.

Основной этап должен пройти с 23 мая по 1 июля:

- 24 мая - география, литература, химия;

- 27 мая - русский язык;

- 31 мая - математика;

- 3 июня - история, физика;

- 7 июня - обществознание;

- 10 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

- 15-16 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);

- 18-19 июня - информатика и ИКТ;

- 21 июня - резерв: русский язык;

-22 июня - резерв: история, физика;

- 23 июня - резерв: география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);

- 24 июня - резерв: математика;

- 28 июня - резерв: иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика и ИКТ;

- 29 июня - резерв: обществознание, химия;

1 июля - резерв: по всем учебным предметам.

Дополнительный этап пройдет с 3 по 17 сентября:

- 3 сентября - математика;

- 6 сентября - русский язык;

- 17 сентября - резерв: математика, русский язык.