Более 800 тысяч квадратных метров жилья построят в Кузбассе до конца года. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе до конца 2020 года планируется построить 800 тысяч квадратных метров жилья. Даже сегодня, в условиях пандемии, работы не прекращаются ни на день.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, с начала 2020 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» построено более полумиллиона квадратных метров жилья. По темпам ввода лидируют Промышленновский и Кемеровский округа, Прокопьевский, Таштагольский и Новокузнецкий районы. Работы ведутся в большинстве муниципалитетов региона.

-Обеспечение кузбассовцев комфортным и современным жильем — наша приоритетная задача. Поэтому даже во время пандемии работа на стройках не прекращается ни на день. В результате с начала 2020 года только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» введено 509,2 тысячи квадратных метров жилья. Но обращаю внимание глав муниципалитетов и профильного министерства на то, что желание выполнить план до конца года не должно влиять на качество сданных объектов, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отдельное внимание уделяется заселению льготных категорий жителей. Так, в рамках нацпроекта были заселены 30-квартирный дом в селе Поломошное Яшкинского округа, 100-квартирный дом в деревне Береговая Кемеровского округа, 60-квартирный дом в Юрге. По различным жилищным программам квартиры в них получили социально незащищенные категории граждан. До конца года планируется заселить еще как минимум пять домов с квартирами, предназначенными для участников социальных программ.

Всего же до конца года планируется сдать более 800 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщили в министерстве строительства, лидерами по выполнению запланированных показателей стали Прокопьевский округ (построено более 94 процента от плана), Кемеровский округ (71 процент), Таштагольский район (60 процентов), Белово и Новокузнецкий район (58 процентов).

На особый контроль поручено взять проблемные стройки. Например, на 2021 год перенесен срок ввода в эксплуатацию дома по улице горького, 7 в Мысках. В Анжеро-Судженске есть многоэтажка, где за 10 месяцев построено только 10 процентов из запланированных 32 тысяч квадратных метров. Также отдельное внимание будет уделено застройке микрорайона №74 в Кемерове.