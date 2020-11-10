Россельхозбанк запустил первый в России маркетплейс сельхозтехники для аграриев

Более 1000 единиц сельхозтехники представлено в экосистеме для АПК «Своё Фермерство» от Россельхозбанка. Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие товары от лидеров машиностроения и приобрести их, в том числе – в кредит или лизинг.

На площадке «Своё.Фермерство» уже представили свои товары такие компании, как «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод» «Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш», «БДТ-АГРО», а также крупнейшие поставщики сельхозтехники и оборудования: «Байтек Машинери», «ЭмТех», «Тарос Машинери», «Павловская Сельхозтехника», «ТД Галактика», «Э.П.Ф». Ассортимент товаров пополняется на ежедневной основе.

В каталоге техники для растениеводства представлены зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, посевная техника, зерносушилки, косилки, подборщики, техника для внесения удобрений и другая техника. В разделе техники для животноводства - кормоуборочные комбайны, кормозаготовительная техника, оборудование для производства комбикормов, кормораздаточная и кормосмесительная техника. На маркетплейсе доступны и самые популярные модели тракторов: легендарный трактор «Кировец» производства «Петербургского тракторного завода», тракторы «Беларус» и МТЗ производства «Минского Тракторного Завода» и другие модели тракторов от российских и зарубежных производителей.

«В рамках экосистемы «Своё Фермерство» мы запустили первый B2B-маркетплейс в агросекторе. Появление в маркетплейсе сельхозтехники позволит аграриям максимально легко подобрать нужную машину и приобрести ее, в том числе – на льготных условиях при помощи финансовых продуктов РСХБ. Любую технику стоимостью от 100 тысяч рублей можно оформить в кредит на специальных условиях от Россельхозбанка по ставке от 5% годовых. А партнерские соглашения с поставщиками позволяют покупателям получить скидки на отдельные товары до 10% при оформлении покупки в кредит», – отметила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Задача экосистемы «Своё Фермерство» от Россельхозбанка – способствовать IT-трансформации микро-, малых и средних предприятий агросектора. Платформа объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе находить клиентов в сегменте HoReCa. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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