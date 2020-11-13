Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Каждый предмет на выставке не просто наполнен теплом рук мастеров, но сам излучает его. Фото: Городской выставочный зал

От стимпанка до батика

Спешим на выставку «Кузнецкая слобода».

Ежегодная 12-я выставка «Кузнецкая слобода» всего на две недели обосновалась в выставочном зале Дома творческих союзов. Будьте готовы к тому, что, заглянув сюда, неожиданно для себя влюбитесь в необычные, немного хулиганские или классически сдержанные экспонаты.

Впрочем, их и экспонатами-то назвать нельзя! Все - в единственном экземпляре. Каждый предмет на этой выставке не просто наполнен теплом рук мастеров, но сам излучает его. Здесь хаотичные формы веток и корней вдруг обретают гармонию и выстраиваются в композицию. Завитки бересты превращаются в замысловатые фантазийные фигурки - или выпрямляются и становятся «холстами» для художников.

Кстати, картины на выставке тоже имеются - да еще какие! Рисуют же мастера «Кузнецкой слободы» не только на холстах или бумаге. Они расписывают ткани, создают тканые панно, выкладывают их из предметов, которые - по мнению большинства - совершенно не предназначены для этого. Вообще, для настоящего мастера источником вдохновения может стать что угодно: от высохшей под июльским солнцем золотистой тонкой травинки до тяжелого и ржавого куска металлолома. Ибо только настоящий мастер способен увидеть в этом нечто прекрасное, убрать все лишнее и оставить лишь красоту в чистом виде.

В экспозиции выставки «Кузнецкая слобода» представлены различные техники: резьба по дереву, керамика, роспись по ткани, авторская кукла, кузнечное дело и другое.

Выставка продлится с 13 до 29 ноября 2020 года.

Выставочный зал Дома творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-55-01, 8-960-916-3995

С понедельника по пятницу, с 9.30 до 17.30

Цена билетов: 70 рублей - для взрослых, 50 рублей - для детей и пенсионеров

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Современное прочтение классики ничуть не умалит ни ценности произведения, ни ужасности образов. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Пощекочем нервы?

Спешим на спектакль-хоррор!

Каждый из нас любит иногда пощекотать себе нервы. Разница лишь в степени пугливости. Одним даже самые жуткие ужастики кажутся детскими сказками, а другие визжат от страха, услышав про гроб на колесиках.

И все же есть произведения, которые казались жуткими как почти две сотни лет назад, так и сегодня. Это, например, шикарные повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки.

Вот, например, «Вий» - жутковатый персонаж. Вы привыкли видеть его на экранах телевизоров или представлять, читая книгу. А слабо отправиться в театр и там практически нос к носу столкнуться с ним? Современное прочтение классики ничуть не умалит ни ценности произведения, ни ужасности образов. Будьте готовы к тому, что вам вместе с героями спектакля придется переживать три ужасные ночи за закрытыми дверями в ожидании крика первого петуха. А еще к тому, что зрительские кресла будут расположены в совершенно непривычном месте. Впрочем - приходите и все увидите сами.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

14 ноября, начало в 16.00

Цена билетов: 600 рублей

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Планетарий имени Альберта Федорова приглашает на увлекательное путешествие со дна океанских глубин к самим звездам. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Зачарованный риф

Спешим разгадать сложные загадки и вернуть магию.

Где-то далеко есть заколдованный коралловый риф Калуокахина. Магия защищает его от любопытных взглядов, и добраться туда совсем непросто. Обитатели рифа безмятежно живут в своем радостном закрытом мире, где есть место лишь добру и дружбе. И все вокруг их радует. Точнее - радовало. До тех пор, пока не проснулся вулкан и не разрушил заклятье.

Как вернуть магию и восстановить разрушенный закрытый мир? За решение этой проблемы берутся две маленькие рыбки - Джейк и Шорти. Они узнают о легенде, согласно которой можно вернуть магию, если прикоснуться к Луне. Но как это сделать двум маленьким рыбкам? Может, это всего лишь одна из многочисленных головоломок, которые нужно решить рыбкам?

Чтобы спасти зачарованный риф Калуокахина, рыбки отправляются в невероятное захватывающее путешествие. Какие испытания им предстоит пройти? Узнаем в планетарии! А заодно и поднимемся со дна океанских глубин к самым звездам!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

15 ноября, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей

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Спектакль «Золотой цыпленок» Набережночелнинского театра кукол - на новокузнецкой сцене. Фото: Театр кукол «Сказ»

Золотой цыпленок

Разбираемся, как поступить со свалившимся сокровищем.

Жили-были Волк и Лиса. Как это обычно бывает в сказках, Лиса была хитрой и себе на уме. Волк - грозный, сильный, но слегка простоват. И вот однажды в лапы Лисе и Волку попадает маленький Цыпленок. Трогательный пушистый комочек так растрогал Волка, что он перестал думать о корысти и решил просто заботиться о Цыпленке, растить малыша как своего ребенка и любить его.

Все это совершенно не понравилось Лисе, и решила она разрушить трогательную идиллию, да и рассказать, что на самом-то деле папа - вовсе не папа Цыпленка, а самый настоящий страшный серый Волк!

Как теперь быть Волку и Цыпленку? Как доверять Лисице и друг другу?

О том, что было дальше, вы узнаете, посмотрев сказку «Золотой цыпленок» от Набережночелнинского театра кукол, который сейчас находится на гастролях в Новокузнецке.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

14 ноября, начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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На выставке представлены более 30 утюгов - в том числе и несколько электрических, времен СССР. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Зачем одежде нужны снаряды?

Разбираемся с разными приспособлениями для красоты и опрятности.

Сегодня в каждом доме есть утюг. И даже дети умеют включать его в розетку, чтобы погладить одежду. А ведь именно утюг является одним из древнейших изобретений человечества! Правда, за многие столетия он довольно сильно изменился, этот снаряд для глажения одежды.

Например, на Руси для глажения ткани использовали рифленые доски - рубели и вальки. В некоторых местах ими пользовались до 1950-х годов! Кстати, в музее-заповеднике есть такой «утюг», и при желании вы сами можете испытать все чудеса беспроводной глажки!

В более богатых домах в XIX-XX веках использовали другие утюги - цельнолитые наплитные, угольные (духовые), для глажения кружев и одежды, в том числе изготовленные на заводах в городах Касимов, что в Рязанской губернии, и Касли, что на Урале. Кстати, утюги нередко использовались не только как техника для глажки, но и как утяжелитель.

На выставке представлены более 30 утюгов - в том числе и несколько электрических, времен СССР.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей