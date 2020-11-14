Кузбассовцы обсудили законопроект, направленный на развитие территорий

На предстоящей неделе Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона, направленный на совершенствование института комплексного развития территорий

В октябре Общественный совет при Минстрое России, который объединяет экспертов отрасли, обсудил этот проект федерального закона №1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и выдал положительное заключение к нему.

Законопроект внесен в Государственную Думу.

Перед первым чтением законопроект также изучили в регионах России, в том числе в Кузбассе

Кузбасс в целом поддерживает законопроект, при этом до второго чтения надо внести необходимые уточнения.

Среди экспертов от Кузбасса, высказавших свое мнение о важности законопроекта, - представители регионального правительства, архитекторы, общественники.

Как отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Юрий Скворцов, градостроение - важный аспект и требует сегодня современных подходов.

- Надо отрегулировать вопросы, которые возникают, - поясняет Юрий Скворцов. - Наши города строились по тем требованиям, которые были на тот момент. Сегодня жизнь ставит совершенно другие задачи, и даже национальный проект "Жилье и городская среда" на это направлен, но нужно состыковать все нюансы и взаимодействия. То есть, если строим жилье, должны понимать, что за жильем должна быть социальная сфера (детские сады, больницы), должно быть благоустройство. И ведь национальный проект, ещё предшествующий ему приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", изначально задумывался по большому счету не только для ремонта дворов и общественных пространств, а для комплексного благоустройства наших территорий. И, независимо от того, кто является собственником земельного участка либо здания, они должны участвовать в комплексе. К сожалению, это мой взгляд, мы не получили пока этого результата, закладываемого в идею приоритетного проекта первоначально, чтобы каждый муниципалитет в рамках межведомственной комиссии по реализации этого проекта актуализировал планы по благоустройству и привлек всех собственников для реализации. К внесенному сейчас в Госдуму законопроекту есть ряд вопросов, которые нужно урегулировать, потому что законодательство сегодня в ряде моментов, к сожалению, просто не стыкуется. Но, убежден, то, что разговор о тех проблемах, которые сегодня есть в градостроении, начался, он получает более высокий уровень в рамках законопроекта. Это очень важно. Мы должны иметь перспективы модернизации и застройки наших населенных пунктов. Есть план строительства жилья, но как он стыкуется с инфраструктурой: какие инженерные сети мы подвели. Отсутствие коммуникаций часто приводит к сдерживанию строительства. Такой полноценной программы пока практически нет. Муниципалитеты, регионы - мы должны понимать, как будем эту часть развивать. Механизм должен быть проработан. Еще один вопрос - как использовать земельные участки, если снесли жилье в центре города: либо создать новые общественные пространства, либо это будет новое жилье, либо социальная сфера. Сейчас задача уже не просто отремонтировать дворы, а создать механизм для развития наших населенных пунктов, чтобы они приобрели новые пространства, новый облик, ведь ни для кого не секрет, что большинство жителей выбирает теперь не только работу, а выбирает место, где удобно жить, отдыхать, чтобы было комфортно. И это задача изменений в федеральное законодательство, которые сейчас обсуждаются.