Глава Россельхозбанка рассказал «Единой России» о поддержке аграриев

После приветственного слова первого заместителя руководителя фракции Адальби Шхагошева. Борис Листов рассказал об итогах работы банка за 20 лет, поддержке аграрно-промышленного комплекса и роли РСХБ в развитии сельских территорий, а также ответил на вопросы парламентариев.

Ключевыми задачами Россельхозбанка Борис Листов назвал помощь бизнесу в сохранении рабочих мест и производственных мощностей.

«Во-первых, в такое непростое время мы должны поддержать бизнес в его планах сохранить рабочие места, а значит - доходы людей. Ни в коем случае нельзя допустить массовой безработицы и падения уровня жизни. Во-вторых, сегодня рынки стремительно меняются. Фактор тотальной неопределённости больше не переменная глобальной экономики, а ее характерная черта. Кризис влияет и на агропром – одну из самых успешных отраслей национальной экономики. Цель нашей работы – помочь компаниям АПК перестроиться, найти новые точки роста, повысить рентабельность и технологический уровень, диверсифицировать каналы продаж», - отметил глава банка, добавив, что в конечном счете необходимо надежно обеспечить продовольственную безопасность России.

За 20 лет своей работы Россельхозбанк поддержал более 5,2 тысяч проектов по всей стране. «Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье куриное яйцо, производимые в России - всё это результаты реализации инвестиционных проектов, профинансированных Россельхозбанком», - подчеркнул Борис Листов, выступая перед депутатами фракции «Единой России».

Россельхозбанк ежегодно наращивает объемы кредитования АПК, в частности, сезонных работ. За 9 месяцев 2020 года банк профинансировал сезонные работы на 345 млрд рублей. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Борис Листов отметил, что РСХБ занимает 73 процента этого рынка, а в отдельных регионах вообще является единственным банком, который предоставляет средства на проведение сезонных работ.

«Благодаря курсу на импортозамещение и своевременно принятым решениям Президента Владимира Путина, поддержке Правительства, Министерства сельского хозяйства и, конечно, Парламента - Россия сегодня может полностью прокормить себя. Более того, наши аграрии наращивают экспорт сельхозпродукции, который уже обогнал экспорт оружия. По итогам 2020 года мы ожидаем, что объём агроэкспорта достигнет 27 млрд долларов», - заявил Борис Листов.

Банк последовательно наращивает финансирование агроэкспорта: объемы финансовой поддержки экспортеров продукции АПК за 10 месяцев этого года составили около 340 миллиардов рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 82 процентов.

Особое внимание РСХБ уделяет поддержке фермеров. Борис Листов, отвечая на вопрос депутата Сергея Сокола от Иркутской области, рассказал о запуске цифровой экосистемы «Свое.Фермерство», которая уже объединяет более 30 сервисов и широкий спектр финансовых продуктов. А чтобы поддержать сбыт фермерской продукции и развития агротуризма Банк запустил новую платформу для фермерских хозяйств – «Свое. Родное». Теперь каждый фермер может рассказать о себе и своей продукции, создать свой онлайн-сервис для продвижения товаров и начать продавать производимые продукты напрямую потребителям. «Мы рассчитываем, что к началу 2021 года к платформе подключатся порядка 50 тысяч фермерских хозяйств», - сказал Борис Листов.

В Россельхозбанке отмечают, что из-за закрытия границ уже наметился высокий спрос на услуги внутреннего туризма, который неразрывно связан с агротуризмом. Турпоток в деревни и малые города России может составить 8 млн человек в год, прогнозируют в РСХБ.

Депутат Владимир Богодухов, представляющий Липецкую область, затронул тему поддержки сельских территорий со стороны банка. РСХБ является ключевым участником программы Минсельхоза по кредитованию покупки жилой недвижимости в сельской местности по льготной ставке 2,7 процента годовых. На сегодняшний день объем выданных РСХБ кредитов по программе сельской ипотеки превысил 53,5 миллиарда рублей. Благодаря этому около 27 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия. При этом в 40 процентах случаев за сельской ипотекой обращаются семьи в возрасте до 30 лет. Сейчас в РСХБ прорабатывают возможность выдачи таких кредитов дистанционно на базе маркетплейса «Свое.Жилье», запущенного осенью этого года совместно с ЦИАН. В отдельных регионах такая возможность уже реализована.

Банк также продолжает расширять доступность финансовых услуг для жителей села как через цифровые каналы, так и за счет развития филиальной сети. Сейчас у РСХБ более 1300 отделений по всей стране, а в перспективе региональной сетью планируется охватить 100 процентов сельских территорий России. «Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, Россельхозбанк не только не сокращает, а наоборот, увеличивает своё физическое присутствие в регионах, расширяя сеть офисов. Нам важно, чтобы каждый житель и предприниматель на селе мог выбрать удобный для него канал обслуживания», - сказал Председатель Правления Россельхозбанка.

Тутова Лариса, представляющая Ростовскую область в Государственной Думе, задала вопрос о планах развития Россельхозбанка в ближайшие годы. Борис Листов рассказал, что в октябре Наблюдательный совет одобрил Стратегию развития РСХБ до 2025 года. Ее ключевые направления - масштабная цифровая трансформация, повышение доступности финансовых услуг для АПК и сельских территорий, ускоренное развитие нефинансовых сервисов в интересах аграриев и розничных клиентов.

«Мы планируем сохранить лидирующие позиции в кредитовании сельского хозяйства и сезонных работ, существенно нарастить клиентскую базу. Россельхозбанк должен быть банком «первого выбора» для аграриев и «больше чем банком» для миллионов клиентов по всей стране. Мы намерены предоставлять как передовые финансовые продукты и услуги, так и уникальные нефинансовые сервисы, которые сделают нашу жизнь проще и безопаснее», – заявил Борис Листов.

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