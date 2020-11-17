Кузбасс - Водник 17 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча стартового тура XXIX чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: bandyvideo.net

Во вторник, 17 ноября, кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» принимает команду из Архангельска - «Водник».

Прямая трансляция игры начнется на канале «Кузбасс 1» в 19.00. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте телеканала и в мобильном приложении.

Сейчас ХК «Кузбасс» занимает второе место в первом этапе чемпионата России, уступая лишь красноярскому «Енисею». Подопечные Сергея Большакова одержали победы в трех предыдущих играх с новосибирским «Сибсельмашем», «Уральским трубником» из Первоуральска и нижегородским стартом. В трех играх кемеровчане набрали девять очков. Будущий соперник же пока расположился на 12-м месте из 14. В активе «Водника» одно очко после двух сыгранных матчей.