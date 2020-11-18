Кузбасс нанесли на «Гастрономическую карту России»

Дегустация блюд сибирской кухни стала одной из изюминок открытия горнолыжного сезона в Шерегеше. Фото: "Кузбасс 1"
В минувшие выходные в Шерегеше официально стартовал горнолыжный сезон. На открытие 14 ноября приехало около пяти тысяч туристов из разных уголков России. Это подтвердило давно известный факт - заповедный уголок Горной Шории является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в стране.
Праздник открытия
Ожидания не разочаровали - гостей ждали театрализованные заезды, разнообразные конкурсы, показ горнолыжной моды, розыгрыш сертификатов на проживание в гостиницах и посещение ресторанов. Изюминкой стал старт кампании «Кузбасс. Время новогодних чудес». Для этого отряд Дедов Морозов, который дружно спустился с горы, вместе с туристами запустил символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года. Завершился праздник открытия в воскресенье, 15 ноября, - для отдыхающих семьями прошел фестиваль «Нашествие сказок».
Специально к открытию сезона команда федерального проекта «Гастрономическая карта России» решила запустить специальное меню в ресторанах Шерегеша. В первый день праздника туристы смогли попробовать блюда сибирской кухни, приготовленные из местных продуктов: мяса, рыбы, деликатесов. После целого дня катания продегустировать все это было особенно приятно.
Для развития туризма
Как отмечают организаторы проекта, национальная кухня - это один из важнейших инструментов для развития внутреннего и въездного туризма. Используемые в приготовлении региональные продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда или человека, который его приготовил, место, где его готовят, - все это превращает привычную ресторанную еду в символ, который знакомит путешественника с историей и культурой региона.
Еще в 2019 году Кузбасс одним из первых в Сибири вошел в проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», чтобы ближе познакомить жителей страны с местной кухней и интересными продуктами. Специально для ресторанов команда шеф-поваров разработала меню блюд на базе местных продуктов.
Первые в Сибири
В этом сезоне четыре заведения Шерегеша первыми в Сибири получили сертификаты соответствия в сфере гастрономического туризма «Гастрономическая карта России». Для самих рестораторов - это имидж и положительная репутация, а для отдыхающих - замечательная возможность попробовать что-то новенькое. Стоит отметить, что сертификаты получили восемь кафе и ресторанов, четыре из них находятся в Кемерове.
А перед вручением сертификатов у рестораторов была возможность принять участие в первой лаборатории «Вкус Сибири», которая прошла в Кемерове 12 ноября во Всемирный день качества.
Специальное меню теперь есть в нескольких кафе и ресторанах курорта. Фото: Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса
Шеф-повара представили блюда действующих меню своих ресторанов в нескольких категориях. Например, «Сибирская кухня» - это блюда меню на основе региональных продуктов с использованием российских кулинарных техник, в том числе коренных народов Кузбасса. В категории «Сибирский завтрак» были представлены блюда из местных продуктов, которые подаются в ресторанах, гостиничных комплексах. Кулинарные шедевры «Сибирского приема» не только приготовлены из региональных продуктов, но и предназначены специально для делового и событийного туризма. И, наконец, четвертая категория - «Сибирский пикник». Это аутентичное меню, которое адаптировано для нестандартного питания, например выездного или быстрого, уличного.
Также в рамках лаборатории «Вкус Сибири» была представлена так называемая «корзина регионального продукта» - это то, что является основой сибирской кухни. Презентовали участникам и зрителям и продуктовые бренды, которые в разное время представляли Кузбасс на ключевых международных площадках в качестве гастрономических сувениров региона.
СКАЗАНО
«Каждая туристическая страна мира, каждый регион имеют свой неповторимый, традиционный вкус. Используемые в приготовлении региональные продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда, история человека, который его приготовил, место, где его готовят, - множество этих составляющих превращает просто вкусную ресторанную еду в блюдо, которое знакомит путешественника с историей и культурой региона, в блюдо - визитную карточку региона.
Пробовать блюда и продукты в местах, где все это растет, добывается, производится, готовится - обязательный пункт программы любых путешествий. Важно при поддержке государства сделать российскую региональную кухню доступной всем сегментам путешественников. Одна из приоритетных задач - познакомить с «Сибирской кухней» всех жителей России, а главное, чтобы сами сибиряки стали ее первыми потребителями.
Екатерина ШАПОВАЛОВА, руководитель проекта «Гастрономическая карта России».
СПРАВКА "КП"
Федеральный проект «Гастрономическая карта России» реализуется с 2017 года при информационной поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив.
«Гастрономическая карта России» направлена на создание уникального фотобанка о гастрономическом потенциале российских регионов, продуктах питания российского производства, кухни народов России, уникальных культурно-туристических местах и ремеслах.
Подробная информация о первых отмеченных «Гастрономической картой России» объектах, а также электронные (QR-коды) меню региональной кухни представлены на сайте www.gastromaprussia.ru.
КСТАТИ
Что такое сибирская кухня
Региональные продукты и специалитеты Кузбасса и регионов Сибири - это:
- мясо марала;
- речная рыба (судак, хариус, щука);
- дикоросы (облепиха, клюква, брусника, арония, калина, шиповник, кедровый орех);
- садовая ягода (смородина, малина);
- травы (иван-чай, чабрец);
- кедровое масло;
- папоротник орляк;
- колба (черемша);
- грузди белые соленые;
- напитки и соусы из пихты сибирской, шиповника, кедрового ореха, брусники и прочего.
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