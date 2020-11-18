Кузбасс нанесли на «Гастрономическую карту России»

Дегустация блюд сибирской кухни стала одной из изюминок открытия горнолыжного сезона в Шерегеше. Фото: "Кузбасс 1"

В минувшие выходные в Шерегеше официально стартовал горнолыжный сезон. На открытие 14 ноября приехало около пяти тысяч туристов из разных уголков России. Это подтвердило давно известный факт - заповедный уголок Горной Шории является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в стране.

Праздник открытия

Ожидания не разочаровали - гостей ждали театрализованные заезды, разнообразные конкурсы, показ горнолыжной моды, розыгрыш сертификатов на проживание в гостиницах и посещение ресторанов. Изюминкой стал старт кампании «Кузбасс. Время новогодних чудес». Для этого отряд Дедов Морозов, который дружно спустился с горы, вместе с туристами запустил символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года. Завершился праздник открытия в воскресенье, 15 ноября, - для отдыхающих семьями прошел фестиваль «Нашествие сказок».

Специально к открытию сезона команда федерального проекта «Гастрономическая карта России» решила запустить специальное меню в ресторанах Шерегеша. В первый день праздника туристы смогли попробовать блюда сибирской кухни, приготовленные из местных продуктов: мяса, рыбы, деликатесов. После целого дня катания продегустировать все это было особенно приятно.

Для развития туризма

Как отмечают организаторы проекта, национальная кухня - это один из важнейших инструментов для развития внутреннего и въездного туризма. Используемые в приготовлении региональные продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда или человека, который его приготовил, место, где его готовят, - все это превращает привычную ресторанную еду в символ, который знакомит путешественника с историей и культурой региона.

Еще в 2019 году Кузбасс одним из первых в Сибири вошел в проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», чтобы ближе познакомить жителей страны с местной кухней и интересными продуктами. Специально для ресторанов команда шеф-поваров разработала меню блюд на базе местных продуктов.

Первые в Сибири

В этом сезоне четыре заведения Шерегеша первыми в Сибири получили сертификаты соответствия в сфере гастрономического туризма «Гастрономическая карта России». Для самих рестораторов - это имидж и положительная репутация, а для отдыхающих - замечательная возможность попробовать что-то новенькое. Стоит отметить, что сертификаты получили восемь кафе и ресторанов, четыре из них находятся в Кемерове.

А перед вручением сертификатов у рестораторов была возможность принять участие в первой лаборатории «Вкус Сибири», которая прошла в Кемерове 12 ноября во Всемирный день качества.

Специальное меню теперь есть в нескольких кафе и ресторанах курорта. Фото: Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса

Шеф-повара представили блюда действующих меню своих ресторанов в нескольких категориях. Например, «Сибирская кухня» - это блюда меню на основе региональных продуктов с использованием российских кулинарных техник, в том числе коренных народов Кузбасса. В категории «Сибирский завтрак» были представлены блюда из местных продуктов, которые подаются в ресторанах, гостиничных комплексах. Кулинарные шедевры «Сибирского приема» не только приготовлены из региональных продуктов, но и предназначены специально для делового и событийного туризма. И, наконец, четвертая категория - «Сибирский пикник». Это аутентичное меню, которое адаптировано для нестандартного питания, например выездного или быстрого, уличного.

Также в рамках лаборатории «Вкус Сибири» была представлена так называемая «корзина регионального продукта» - это то, что является основой сибирской кухни. Презентовали участникам и зрителям и продуктовые бренды, которые в разное время представляли Кузбасс на ключевых международных площадках в качестве гастрономических сувениров региона.

СКАЗАНО

«Каждая туристическая страна мира, каждый регион имеют свой неповторимый, традиционный вкус. Используемые в приготовлении региональные продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда, история человека, который его приготовил, место, где его готовят, - множество этих составляющих превращает просто вкусную ресторанную еду в блюдо, которое знакомит путешественника с историей и культурой региона, в блюдо - визитную карточку региона.

Пробовать блюда и продукты в местах, где все это растет, добывается, производится, готовится - обязательный пункт программы любых путешествий. Важно при поддержке государства сделать российскую региональную кухню доступной всем сегментам путешественников. Одна из приоритетных задач - познакомить с «Сибирской кухней» всех жителей России, а главное, чтобы сами сибиряки стали ее первыми потребителями.

Екатерина ШАПОВАЛОВА, руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

СПРАВКА "КП"

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» реализуется с 2017 года при информационной поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив.

«Гастрономическая карта России» направлена на создание уникального фотобанка о гастрономическом потенциале российских регионов, продуктах питания российского производства, кухни народов России, уникальных культурно-туристических местах и ремеслах.

Подробная информация о первых отмеченных «Гастрономической картой России» объектах, а также электронные (QR-коды) меню региональной кухни представлены на сайте www.gastromaprussia.ru.

КСТАТИ

Что такое сибирская кухня

Региональные продукты и специалитеты Кузбасса и регионов Сибири - это:

- мясо марала;

- речная рыба (судак, хариус, щука);

- дикоросы (облепиха, клюква, брусника, арония, калина, шиповник, кедровый орех);

- садовая ягода (смородина, малина);

- травы (иван-чай, чабрец);

- кедровое масло;

- папоротник орляк;

- колба (черемша);

- грузди белые соленые;

- напитки и соусы из пихты сибирской, шиповника, кедрового ореха, брусники и прочего.