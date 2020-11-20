Заледенели и едва скулили: водитель спас шестерых щенков на трассе в Шерегеше

Шестерых щенков бросили в сугробе в Шерегеше. ФОТО: из личного архива героя публикации

Вячеслав – обычный водитель из Новосибирска. Его грузовичок возит грузы и в Кузбасс. Вот и 18 ноября он отправился в рейс. Дорога неблизкая – из Новосибирска в Шерегеш. По пути остановился, чтобы отдохнуть да чаю попить.

- Стояночка пустая, заметена снегом – видимо, со вчерашнего дня здесь никого не было, рассказывает Вячеслав. – В машине было жарко, так что слегка приоткрыл окно кабины, и вдруг слышу писк. Сначала – тихий, потом – все звонче и звонче.

Вячеслав – добрая душа, вышел из машины и стал осматриваться. Вокруг – ни одного следа, только от его машины. А писк тем временем не прекращался, переходил в поскуливание, усиливался. Мужчина пробрался по сугробам к склону, увидел там бетонное перекрытие, и подумал, что в снегу могла застрять собака. Надо бы помочь животинке. А когда обошел это перекрытие, то просто ахнул: прямо на вытоптанном маленькими лапками снегу, прижавшись друг к другу, лежали мохнатые комочки-щенки. И кроме щенячьих – ни одного следа, словно малыши с неба свалились.

Из Шерегеша в Новосибирск щенки ехали в кабине "Газели". ФОТО: из личного архива героя публикации

«Чем там кусаться…»

- Лежали они там, видимо, давно: под самими щенками снег растаял, - продолжает Вячеслав. – Я не знаю, кто их привез, почему бросили малышей умирать в снегу…

Мужчина тут же вернулся к «Газели», нашел в кузове какие-то коробки и из них соорудил в кабине лежанку для щенят. А потом пошел забирать их из снега. Возьмет одного – тот своими маленькими зубками пытается кусаться. А снизу братья-сестры рычат, требуют вернуть малыша обратно. Берет другого – тот прижимается доверчиво: видимо, совсем замерз. Берет третьего – а тот не рычит, но так и норовит вырваться. Однако с нагретого места щенки никуда не разбегались. Так и перетаскал их Вячеслав в машину.

- Забирать их оттуда было тяжело: скулили, вырывались, а некоторые даже пытались кусаться. Хотя – чем там кусаться-то, особо нечем, сильно маленькие, - грустно говорит Вячеслав.

Щенки замерзли и поначалу жались друг к другу. ФОТО: из личного архива героя публикации

Спасательная операция

После этого водитель поехал на выгрузку, и там сердобольные коллеги, тоже тронутые судьбой щенят, нашли поддон для продуктов, утеплили его, чтобы малышам было удобно, собрали «сухпаек» для них. Но оставить у себя не решились.

- Когда забирал щенят с трассы, сразу рушил, что буду искать им хозяев. У себя оставить не могу: аллергия на собак, да и у моих троих детей – тоже предрасположенность к ней. Поэтому описал в семейном чате ситуацию, и родные тут же ответили: вези щенков к тетушке: у нее от старой собаки осталась большая клетка. А там, глядишь, найдем им новый дом, - улыбается Вячеслав.

И пока «Газель» Вячеслава бежала по дороге из Шерегеша в Новосибирск, родственники развернули следующий этап спасательной операции. Сначала в местной группе зоозащитников разместили фото и видео со щенками, потом нашли временное прибежище. А потом им начали звонить и писать неравнодушные люди, готовые приютить щенков из Кузбасса.

Тем временем шесть веселых хвостиков перекусили сосисками, согрелись и принялись обследовать место, где оказались.

- Я, конечно, отгородил место, где сидели щенки. Четыре часа ехали спокойно, но потом, видать обогрелись, деловые стали, выбирались и пытались бегать по салону. Приходилось останавливаться, собирать их обратно в поддон. А они совсем освоились и смешно так тявкали и рычали, - смеется Вячеслав.

В доме родственницы щенков вымыли, накормили и обогрели. И даже устроили фотосессию. Плюшевые же малыши и не догадывались, как много людей пытаются решить их судьбу.

Фотосессия для щенков. ФОТО: из личного архива героя публикации

Спрос превысил предложение

- В мире не без добрых людей. Днем 19 ноября спрос на щенков из Шерегеша уже превышал предложение, - смеется Вячеслав. – Четверых малышей забрали в первой половине дня, а двоих – ближе к вечеру.

Мужчина уверен: если бы он не остановился на той занесенной снегом стоянке, если бы не забрал щенков оттуда, они бы не выжили. Зато сколько радости он и остальные участники спасательной операции получили от того, что судьба щенков устроилась!

- Мне кажется, любой нормальный человек так же поступил. Они – беззащитные, могли погибнуть. А огласку история получила только потому, что щенков нужно было пристроить, вот и рассказали в интернете, как они перебрались из Шерегеша к нам, в Новосибирск, - разводит руками Вячеслав.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Благодаря удачному стечению обстоятельств щенки остались живы и обрели новый дом. Вячеслав же, отыскав для шестерых хвостиков хозяев, вновь отправился в рейс. Надеется, что больше таких спасательных операция разворачивать не придется. Но если все же случится - в беде не бросит.