Кузбасс - Белогорье 21 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура Суперлиги России по волейболу. Фото: Официальный сайт ВК "Кузбасс"

В субботу, 21 ноября, кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» принимает команду из Белгорода - «Белогорье».

ВК «Кузбасс» готовится к своему 10-му туру в рамках Суперлиги России по волейболу. Это будет заключительный домашний матч в 2020 году, после чего команда отправится в длительное выездное турне. Сейчас кемеровский клуб после восьми игр занимает второе место в турнирной таблице с 17 очками. Их соперники – команда «Белогорье» - успела сыграть только шесть матчей и с шестью очками занимает 11 место.

В целом же история встреч «Кузбасса» и «Белогорья» насчитывает 25 матчей: девять побед на счету кемеровских волейболистов, а 16 раз выигрывали белгородцы. Тем интересней посмотреть на предстоящую игру.

Прямая трансляция матча начнется на канале «Кузбасс 1» в 17.00. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте телеканала и в мобильном приложении.