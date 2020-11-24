Давай, валяй! В Кузбассе прошел всероссийский праздник «Сибирский валенок»

В Кузбассе прошел всероссийский праздник «Сибирский валенок». Фото: Александр Рыбалко/ Instagram

Выставки, конкурсы и онлайн-дефиле

В Кузбассе прошел всероссийский праздник «Сибирский валенок», который стал уникальным событием, объединившим лучших мастеров народного творчества со всей страны. А в преддверии зимы – еще и актуальным, ведь совсем скоро ударят трескучие морозы и добрая половина региона переобуется именно в старые добрые валенки.

А старые ли? Прогресс не стоит на месте, и понемногу за ним следует и народное творчество. Традиции, конечно, бережно сохраняются, но шлифуются новыми тенденциями. Это наглядно показали участники праздника.

В масштабном предзимнем торжестве, которое проходило в Анжеро-Судженске, приняла участие Елена Сургуладзе – член рабочей группы Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и формирование индустрии гостеприимства», эксперт Ростуризма, Минпромторга России, Минприроды России, Всероссийских отраслевых конкурсов, руководитель Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России».

В рамках уникального прикладного феста состоялись Всероссийская зимняя битва дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ», выставка-конкурс «Валенки моей мечты», конкурс дизайнерский валенок «Супер-валенОК», онлайн-конкурс народного творчества «Без валенка ни шагу» и другие интересные мероприятия.

Так, участниками первой Всероссийской зимней битвы дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ» стали 52 участника из Анжеро-Судженска и Кемерово, Алтайского и Красноярского края, Новосибирска, Томска и Нового Уренгоя. За звание лучшего во втором этапе боролись 21 дизайнер. В результате жюри конкурса, куда вошли профессиональные дизайнеры, художники и модельеры, присвоило почетное звание «Главный валенок страны» работе Алеси Трофимчук из Анжеро-Судженска. В номинации «Visit Kuzbass» победила работа Натальи Тумайкиной из города Полысаево, а в номинации «Народный стиль» победу одержала Наталья Киселева также из Анжеро-Судженска. Ну а обладателем главного приза и Гран-при Всероссийской зимней битвы дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ» стала жительница села Суслово Мариинского района Анна Меновщикова.

Также во время праздника начинающие дизайнеры смогли попробовать свои силы в открытом конкурсе дизайнерских валенок «СУПЕР-валенОК». Работы оценивались в трех номинациях: «Валенок-образ»; «Самый зимний валенок» и «Сибирский колорит». Всего на конкурс было подано 75 заявок. В итоге победителями стали Евгения Рубаха, Ольга Журбенко, Евгения Семилетова и Наталья Дроздова. Второе место у Екатерины Мороз, Татьяны Шмидт и Марии Ефремовой. На третьем месте оказались Светлана Якименко, Дарья Шарнина и Матвей Околелов.

Не осталось без заслуженного внимания модное онлайн-дефиле в валенках «Без валенка ни шагу!», на которое были представлены показы от 34 семейных и творческих команд. Также в дистанционном формате прошла экскурсия, в которую были оформлены лучшие работы участников городского конкурса детского рисунка «Валенок моей мечты». Также они были представлены на выставке в фойе Дворца культуры «Центральный» города Анжеро-Судженска. А из частушек и песен о валенке лучших вокалистов Анжеро-Судженского городского округа был собран самый настоящий онлайн-концерт «Валеный КЛИП-ХИТ!».

Обсуждая перспективы

Помимо развлекательной программы в рамках фестиваля прошла и деловая. Ее главная тема - «Роль туризма, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в развитии территорий. Практика и перспективы». В мероприятии приняли участие представители 12 регионов нашей страны: Ярославская область (поселок Михайловский) «Праздник ярославского валенка «Валенки show»; Челябинская область (Куса) «Фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки»; Ивановская область (Кинешма) «Всероссийский фестиваль «Русского валенка» и др. Участники во время живого общения обменялись знаниями и опытом разных территорий, обсудили практические вопросы создания и продвижения изделий народно-художественных промыслов на туристический рынок.