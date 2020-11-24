Госдума рассмотрит инициативу депутатов Кузбасса об увеличении в 10 раз штрафов за учинение пожаров. Фото: Заксобрание Кузбасса

Госдума России рассмотрит инициативу депутатов Законодательного собрания Кузбасса об увеличении в 10 раз штрафов за учинение пожаров. По данным парламентариев, порядка 75 процентов всех случаев происходит по вине людей.

Совет Государственной Думы включит законодательную инициативу Парламента Кузбасса о повышении штрафов за учинение пожаров на рассмотрение профильного комитета. В течение месяца будет проходить сбор отзывов от регионов, после чего закон представят на рассмотрение в первом чтении.

Напомним, что прошедшая весна для региона была в буквальном смысле слова жаркой из-за массовых пожаров: зафиксировано сразу 56 очагов. В результате огнем оказались охвачены 540 гектаров площадей. При этом вызывает серьезную озабоченность тот факт, что 75 процентов пожаров произошли по вине людей. А самой распространенной причиной является пал сухой травы.

-Ответственность за учинение пожара, установленная КоАП, настолько низкая, что для многих является незначительной: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах – штраф от 1 500 до 3 000 рублей, за нарушение требований пожарной безопасности – от 2 000 до 3 000 рублей. Можно заплатить и забыть… Мы с коллегами как законодательная ветвь власти региона не могли остаться в стороне от проблемы. Ведь речь идет не просто о причинении ущерба лесам Кузбасса, а о самом ценном – безопасности жизни и здоровья жителей! – отметил председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

В связи со сложившейся ситуацией депутаты единогласно выступили с федеральной инициативой внести изменения в кодекс об административных правонарушениях – в десять раз увеличить штрафы:

-гражданам в размере от 20 до 40 тысяч рублей;

-должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей;

-предпринимателям без образования юридического лица — от 50 до 100 тысяч рублей;

-юридическим лицам – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В октябре инициативу поддержало Правительство России. Работа кузбасского парламента с коллегами из Государственной Думы и других региональных парламентов будет продолжена.

-Уверен, что мы найдем понимание и поддержку нашей инициативы по стране, – подчеркнул Вячеслав Петров.