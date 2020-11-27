Новый туристический кластер: В Кузбассе создадут уникальный исторический парк

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время круглого стола в Российском историческом обществе рассказал о проекте создания нового туристического кластера в регионе. Фото: Российское историческое общество.

В Кузбассе планируют реализовать проект создания исторического парка, аналогов которому пока нет в области. Речь идет об одном из берегов Томи в областном центре.

Создание нового туристического кластера обсудили в стенах Российского исторического общества. В заседании круглого стола приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Поводом стала подготовка региона к грядущему юбилею. К нему готовится вся область, у учреждений культуры уже на счету десятки интересных выставок и презентаций, историки поднимают и рассказывают жителям малоизвестные факты, города вспоминают о своих памятных местах. О значении этой даты и конкретных проектах говорили политики, историки, архивисты как федерального, так и регионального уровней на прошедшем круглом столе.

- Развитие Кузбасса как промышленного и горнозаводского центра России стало прямым следствием масштабных петровских преобразований, - отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. - В поисках новых ресурсов для нужд отечественной промышленности Петр снарядил в Западную Сибирь несколько исследовательских экспедиций. Одну из них возглавил Михайло Волков. Выбранная юбилейная дата - 6 июля 2021 года - отсылает нас к его открытию колоссальных залежей каменного угля в Кузнецком и Томском уездах. Уже к середине XVIII века усилиями крупнейшего промышленника того времени - Акинфия Демидова - Кузбасс приобрел статус важного центра угледобычи. К концу XIX века Транссиб, строительство которого началось по инициативе Александра III, окончательно включил Западную Сибирь в экономическое пространство страны. Вплоть до начала Первой мировой войны горнодобывающая промышленность Кузбасса развивалась опережающими темпами, приобретя известность не только в России, но и в мире.

Новый туристический кластер расположится на правом берегу Томи. Фото: Российское историческое общество.

А вот многие ли знают о Кузбассе - небольшом регионе на юге Западной Сибири? Что с ним ассоциируется - уголь, йети, горные лыжи? Но ведь Кузбасс - это один из важнейших локомотивов экономики страны, регион с богатейшим историческим и культурным наследием. Интересно и его освоение в XVII столетии, и промышленный рывок в веке XIX, и индустриализация в советские годы. И, конечно, неоценима роль Кузбасса, когда после прихода фашистов на Украину в годы Великой Отечественной он стал единственным источником угля для промышленных предприятий СССР.

Участники круглого стола отметили, что именно будущие проекты позволят раскрыть весь этот потенциал региона, по-новому посмотреть на его прошлое и сделать его общедоступным, привлекательным для туристов.

Уникальный парк на памятном месте

Правый берег Томи в Кемерове - это знаковое место не только для областного центра, но и для всего региона - именно здесь в 1721 году были открыты залежи каменного угля. Именно здесь будет создан новый туристический кластер, который станет местом притяжения как местных жителей, так и приезжих любознательных туристов.

- Исторический парк «300 лет Кузбассу» общей площадью около 700 гектаров объединит множество достопримечательностей: Рудничный бор, монумент «Память шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста Неизвестного, музей-заповедник «Красная Горка», школу, построенную по проекту голландского архитектора Йоханнеса ван Лохема, экстрим-парк, скульптуру святой Варвары, Музей угля, а также места для отдыха и парковые зоны, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Каменный жилой дом был построен в 1916 году для управляющего Кемеровским рудником, а с 1991 года в нем находится музей-заповедник "Красная горка". Фото: музей-заповедник "Красная горка".

По проекту новый туристический кластер будет включать Музей угля, Музей горнодобывающей техники, новую смотровую площадку, пешеходные зоны. Также планируется реконструировать канатную дорогу через реку, которая раньше использовалась для транспортировки угля.

- Мы хотим восстановить канатную дорогу только уже не для груза, а для людей, чтобы человек, который приехал в музей «Красная Горка», посмотрел Музей угля, потом переместился по канатной дороге на другую сторону и там в промышленной зоне смог увидеть, как работают предприятия - коксохим, как работает теплоэлектростанция на угле, - поделился планами глава региона.

Важность сохранения исторической памяти путем создания привлекательного для туристов и комфортного для отдыха места отметил и Сергей Нарышкин.

- Юбилейная дата 6 июля 2021 года отсылает нас к открытию Михайло Волковым колоссальных залежей каменного угля в Кузбассе. Вскоре регион приобрел статус важного центра угледобычи. Горнодобывающая промышленность Кузбасса развивалась опережающими темпами, приобретя известность не только в России, но и во всем мире. С установлением советской власти была создана Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Более 700 рабочих из разных стран пытались воплотить там мечту о справедливом бесклассовом обществе. Сегодня уникальные фонды музеев и архивов Кузбасса открывают перед нами широкие перспективы для исторического просвещения. К юбилею региона запланировано много значимых мероприятий. Например, мне очень нравится идея создания Музея угля, - подчеркнул он.

К слову, сегодня в Доме Российского исторического общества в Москве работает выставка «Маленький Интернационал в Сибири. К 100-летию АИК «Кузбасс». Она посвящена истории промышленной международной колонии, созданной в 1920-е годы на территории Кемеровского угольного рудника. В АИК «Кузбасс» из-за рубежа прибыли 753 человека - представители более 30 национальностей. На выставке представлены архивные документы, фотографии, книги, чертежи из фондов музея.

Не углем единым…

Несмотря на то, что Кузбасс ассоциируется у людей именно с угледобычей, на его территории есть уникальные памятники, которые уже сегодня вызывают огромный интерес у туристов. В их числе - музей-заповедник «Томская писаница» с уникальными петроглифами, обнаруженными во время экспедиции Даниэлем Мессершмидтом, одним из ближайших сподвижников Петра I, во время его путешествия из Томска в Кузнецк. Кстати, практически в то же время, когда в регионе нашли уголь.

- В этом заложена глубокая символика: это не только экономическое освоение малоизвестных территорий, это и культурное освоение, это открытие культурных богатств для российской и мировой науки. Перед нами сейчас стоит задача нового осмысления истории регионов в России, новое осмысление их индивидуальности и их места в общей русской истории. То, что делается сейчас в связи с подготовкой 300-летия Кузбасса, показывает, как это должно делаться - широко, с привлечением ученых, с глубоким исследованием тех материалов, которые раскрывают своеобразие региональной истории. Современный мир нивелирует индивидуальные различия, нивелирует собственное историческое лицо для отдельных территорий. Для понимания сложности российской истории очень важно осознание связности, - отметил вице-президент РАН, директор Института археологии РАН, член президиума Российского исторического общества Николай Макаров.

В 1915 году "Копикуз" протянул через реку канатную дорогу для доставки угля с правого рудничного берега на коксохимзавод на левом берегу. Фото: музей-заповедник "Красная горка".

Кстати, еще в прошлом году в Кузбассе появилось отделение Российского исторического общества. И одним из главных направлений его работы является изучение уникального археологического наследия.

- Мы помним о славной древней истории нашего края, в частности, археологи проводят большую работу по вовлечению молодежи в совместные исследования. У нас был большой проект археологической летней школы. И отдельный акцент я бы хотела сделать на запланированной на август 2021 года международной научной конференции, посвященной 300-летию научного открытия выдающегося памятника наскального искусства Кузбасса - «Томской писаницы», - отметила председатель Совета отделения РИО в Кемерове Ольга Советова.

Открывая архивы

Интересный выставочный проект к юбилею региона подготовили архивисты Кузбасса, и он уже работает. В частности, речь идет о целом цикле выставок «Кузбасс - России кладовая», первая из которых заработала еще в прошлом году и была посвящена истории золотопромышленности региона. Специалисты собрали вместе несколько сотен уникальных документов из шести ведущих архивов страны: государственных архивов Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Российского государственного исторического архива. К ним добавили материалы и экспонаты из краеведческих музеев.

- Готовясь к выставке, мы понимали, что документы, иллюстрирующие ключевые векторы в истории Кузбасса, сосредоточены не только в федеральных, но и в региональных архивах. Только в фондах Госархива Кузбасса рукописных карт, подобных планов приисков хранится более 1500, - отметила директор Государственного архива Кузбасса Людмила Сапурина.

Все идеи и предложения, которые обсуждались в рамках круглого стола, будут переданы в федеральный оргкомитет празднования 300-летия Кузбасса.

ДАВАЙ, ВАЛЯЙ!

В Кузбассе прошел туристический фестиваль «Сибирский валенок»

Участники фестиваля обсудили роль туризма в развитии территорий.

Популяризация событийного туризма в Кузбассе, привлечение туристов в регион - такой была главная цель всероссийского фестиваля «Сибирский валенок», который прошел в Анжеро-Судженске. Он стал уникальным событием, объединившим лучших мастеров народного творчества со всей страны. А в преддверии зимы - еще и актуальным, ведь совсем скоро ударят трескучие морозы и добрая половина региона переобуется именно в старые добрые валенки.

А старые ли? Прогресс не стоит на месте, и понемногу за ним следует и народное творчество. Традиции, конечно, бережно сохраняются, но шлифуются новыми тенденциями. Это наглядно показали участники праздника.

В масштабном предзимнем торжестве, которое проходило в Анжеро-Судженске, приняла участие Елена Сургуладзе - член рабочей группы Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и формирование индустрии гостеприимства», эксперт Ростуризма, Минпромторга России, Минприроды России, всероссийских отраслевых конкурсов, руководитель межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России».

Народные промыслы способствуют развитию событийного туризма в регионе. Фото: Александр РЫБАЛКО.

В рамках уникального прикладного феста состоялись Всероссийская зимняя битва дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ», выставка-конкурс «Валенки моей мечты», конкурс дизайнерских валенок «Супер-валенОК», онлайн-конкурс народного творчества «Без валенка ни шагу» и другие интересные мероприятия.

Так, участниками первой Всероссийской зимней битвы дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ» стали 52 участника из Анжеро-Судженска и Кемерова, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирска, Томска и Нового Уренгоя. За звание лучшего во втором этапе боролся 21 дизайнер. В результате жюри конкурса, куда вошли профессиональные дизайнеры, художники и модельеры, присвоило почетное звание «Главный валенок страны» работе Алеси Трофимчук из Анжеро-Судженска. В номинации Visit Kuzbass победила работа Натальи Тумайкиной из Полысаева, а в номинации «Народный стиль» победу одержала Наталья Киселева - также из Анжеро-Судженска. Ну а обладателем главного приза и Гран-при Всероссийской зимней битвы дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ» стала жительница села Суслово Мариинского района Анна Меновщикова.

Также во время праздника начинающие дизайнеры смогли попробовать свои силы в открытом конкурсе дизайнерских валенок «Супер-валенОК». Работы оценивались в трех номинациях: «Валенок-образ»; «Самый зимний валенок» и «Сибирский колорит». Всего на конкурс было подано 75 заявок. В итоге победителями стали Евгения Рубаха, Ольга Журбенко, Евгения Семилетова и Наталья Дроздова. Второе место у Екатерины Мороз, Татьяны Шмидт и Марии Ефремовой. На третьем месте оказались Светлана Якименко, Дарья Шарнина и Матвей Околелов.

Не осталось без заслуженного внимания модное онлайн-дефиле в валенках «Без валенка ни шагу!», на котором были представлены показы от 34 семейных и творческих команд. Также в дистанционном формате прошла экскурсия, в которую были оформлены лучшие работы участников городского конкурса детского рисунка «Валенок моей мечты». Также они были представлены на выставке в фойе Дворца культуры «Центральный» Анжеро-Судженска. А из частушек и песен о валенке лучших вокалистов Анжеро-Судженского городского округа был собран самый настоящий онлайн-концерт «Валеный КЛИП-ХИТ!».

Главная тема деловой части фестиваля была обозначена так: «Роль туризма, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в развитии территорий. Практика и перспективы».

В мероприятии приняли участие представители 12 регионов нашей страны: Ярославская область (поселок Михайловский) - «Праздник ярославского валенка «Валенки show»; Челябинская область (Куса) - «Фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки»; Ивановская область (Кинешма) - «Всероссийский фестиваль русского валенка» и другие. Участники во время живого общения обменялись знаниями и опытом разных территорий, обсудили практические вопросы создания и продвижения изделий народно-художественных промыслов на туристический рынок.