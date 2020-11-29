Все горнолыжные курорты в Кузбассе открыты. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе в последние выходные ноября завершилась эстафета открытий горнолыжного сезона. Туристов готовы принять четыре современных комплекса.

В субботу, 28 ноября, горнолыжный сезон стартовал на курорте «Танай» Промышленновского округа, а 29 ноября он открылся в междуреченском «Югусе».

-Все объекты на открытых горнолыжных курортах работают с учетом санитарно-эпидемических ограничений: регулярная дезинфекция, проверки персонала, соблюдение социальной дистанции. Но был пересмотрен перечень горнолыжного инвентаря, доступного для проката. В дополнение к ботинкам, лыжам и сноубордам теперь можно выдавать шлемы, маски и очки при условии их обязательной дезинфекции после каждого использования», — порадовал туристов заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев.

На курорте «Танай» сезон открыл массовый спуск с горы с флагами России и Кузбасса. Для гостей были организованы чемпионат по катанию на надувных плюшках, гоночный турнир на радиоуправляемых машинках, инста-челленджи, конкурсы на создание рэпа про «Танай» и на самый креативный лозунг сезона. Победители получили путевки выходного дня, ски-пассы, сертификаты на обучение катанию на горных лыжах или сноуборде и другие призы.

Всего здесь к сезону подготовлены семь трасс различной степени сложности. Для новичков, в том числе детей с четырех лет лет, работает школа горнолыжного катания, есть две учебные трассы.

А на междуреченском курорте «Югус» состоялся спуск с горы спортсменов детско-юношеской спортивной школы. Гости фотографировались с ростовым медведем Сибиряком, участвовали в разных конкурсах и танцевальном баттле. На территории «Югуса» расположены четыре трассы, работают два подъемника – бугельный и парно-кресельный.

Напомним, 14 ноября первым в России горнолыжный сезон открыл популярный кузбасский курорт «Шерегеш». 21 ноября эстафету приняла «Горная Саланга».